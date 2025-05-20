شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالمغذيات النباتية تحميك من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر المغذيات النباتية، وهي مركبات طبيعية موجودة في الفواكه والخضراوات والأعشاب وحتى بعض الحبوب، تدعم الجسم بطرق عديدة، بدءًا من تقليل الالتهابات وصولًا إلى حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وقد لا تحتاج إلى تناول المساحيق أو العصائر للحصول عليها، فالعديد من الأطعمة اليومية العادية غنية بهذه المغذيات.

فيما يلى.. 7 أطعمة للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة: التوت الأزرق

يعتبر التوت الأزرق غني بالأنثوسيانين، وهي المركبات التي تمنحه لونه الأزرق وتدعم صحة الدماغ ووظائف القلب وإصلاح الخلايا، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الإجهاد اليومي، وبفضل نكهته الحلوة والحامضة، يمكنك إضافته إلى دقيق الشوفان أو مزجه في العصائر للحصول على وجبة خفيفة سهلة ومغذية.

السبانخ

السبانخ غنية بالفوائد الصحية، وهي غنية بالكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مفيدة جدًا لصحة العين، كما أنها تساعد على تقليل الالتهابات وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية، يمكنك تناولها مطبوخة أو إضافتها إلى الشوربات أو العصائر أو المكرونة.

الكُركُم

يعتبر الكركم أحد التوابل الأساسية في كل مطبخ وهو معروف بخصائصه الطبية، وبفضل مركبه النشط وهو الكركمين، يُعد الكركم مضادًا قويًا للالتهابات، ويدعم صحة المفاصل والهضم ووظيفة المناعة، ويمكنك إضافته إلى الأطعمة أو الحليب الدافئ للشعور بالراحة وتعزيز الشفاء.

البروكلى

هذا النوع الكلاسيكي من الخضراوات الصليبية غني بالسلفوروفان، وهو مركب معروف بخصائصه المُنقية للسموم ومُكافحة السرطان، كما أنه يُعزز صحة الكبد ويُقوى أجهزة المناعة الطبيعية في الجسم، حيث يُعد البروكلي إضافة مثالية لأي وجبة.

الثوم

ليس الثوم فقط للنكهة، بل يحتوي على الأليسين، وهو مركب قوي يدعم جهاز المناعة، ويخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، وسواء تناولته نيئًا أو مطبوخًا، يساعد الثوم على الحفاظ على صحة الجسم.

العنب الأحمر

العنب الأحمر معروف أنه غنى بمحتواه من الريسفيراترول، حيث يُعزز العنب الأحمر صحة القلب، ويحمي من الإجهاد التأكسدي، تناول حفنة من العنب الطازج أو أضفه إلى السلطات وأطباق الجبن.

الكرنب

الكرنب غني بالفلافونويدات والجلوكوزينولات، وهي مركبات معروفة بفوائدها في إزالة السموم وخصائصها في مكافحة الأمراض، حيث يساعد الكرنب على دعم وظائف الكبد، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل الالتهابات، يمكنك إضافته إلى السلطات أو امزجه في عصير أخضر للاستفادة القصوى من فوائده.