شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طبية من بخاخات تسمير الأنف "التان" وارتباطها بسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة معايير التجارة المعتمدة فى بريطانيا (CTSI) تحذيرًا شديد اللهجة بشأن استخدام بخاخات تسمير الأنف، والتي أصبحت شائعة بين الشباب بفضل ترويج المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم احتوائها على مواد كيميائية غير مرخصة ترتبط بسرطان الجلد ومشكلات صحية أخرى، بحسب جريدة الجاريان البريطانية.

وتحتوي هذه البخاخات على مادة "الميلانوتان 2"، وهو هرمون صناعي يُحفّز إنتاج الميلانين في الجلد، ويُروّج له كوسيلة لتسمير البشرة دون الحاجة إلى التعرض لأشعة الشمس، إلا أن الخبراء يحذرون من أن تأثيره يزداد عند استخدامه بالتوازي مع التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ما يُضاعف خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ورغم أن "الميلانوتان 2" غير معتمد للاستخدام الطبي أو التجميلي في المملكة المتحدة، إلا أن المنتجات المحتوية عليه تُسوّق بشكل مضلل كمستحضرات تجميلية، وتُباع عبر الإنترنت بأسعار تتراوح بين 20 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا، دون رقابة أو موافقة صحية، وغالبًا دون ملصقات مكونات واضحة أو تعليمات استخدام آمن.

وقال ريتشارد نايت، كبير مسؤولي مستحضرات التجميل في CTSI

"هذه المنتجات شبه الطبية لا تخضع للفحص الدقيق الذي تُفرضه الجهات التنظيمية على مستحضرات التجميل التقليدية، ما يجعل استخدامها محفوفًا بالمخاطر، خاصةً مع عدم وعي المستخدمين الكامل بمضاعفاتها المحتملة".

ومن بين الحالات المسجلة، إيديث إيجل، شابة من نورفولك ببريطانيا، تم نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها لرد فعل تحسسي شديد جراء استخدام أحد هذه البخاخات. ووصفت تجربتها قائلة: "شعرت وكأنني أختنق..وكأنني أغرق داخل جسدي".

وحذّرت منظمة ميلانوما فوكس من أن هذه المنتجات لا تُعرض الصحة العامة للخطر فحسب، بل تُشجع على سلوكيات تجميلية ضارة، لا سيما بين المراهقين، داعية إلى التوقف عن استخدامها والاعتماد على منتجات التسمير الذاتية التقليدية الخاضعة للتنظيم والمراجعة الطبية.

استخدمي مستحضرات التسمير الذاتية المعتمدة، مثل الكريمات والبخاخات الجلدية، والتي تُنظم تحت قوانين مستحضرات التجميل.

وتجنبي شراء أي منتج تجميلي لا يحتوي على قائمة مكونات واضحة أو لا يحمل اعتمادًا صحيًا.

استشيري طبيب الجلدية قبل استخدام أي منتج جديد له تأثيرات هرمونية أو يتفاعل مع البشرة.

