شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. ماذا يحدث عند إضافة بذور الشيا لمشروب الليمون والنعناع؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مشروب الليمون مع النعناع أحد المشروبات المنعشة والمرطبة كما يقدم العديد من الفوائد الصحية الأخرى، ولكن عند إضافة مكون ثالث وهو بذور الشيا يزيد من قوة هذا المشروب في دعم الترطيب وزيادة محتواه من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، ليقدم مزيجًا رائعًا من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. فوائد مشروب الليمون بالنعناع مع بذور الشيا تعزيز الترطيب وتوازن الإلكتروليت

تمتص بذور الشيا ما يصل إلى 12 ضعف وزنها من الماء، مكونة قوامًا هلاميًا عند نقعها، وهذه العملية لا تجعل مشروبك أكثر إشباعًا فحسب، بل تساعد أيضًا على ترطيب الجسم لفترة أطول، وعند مزجه مع الليمون، وهو مصدر طبيعي لفيتامين سى والإلكتروليتات، ويساعد هذا المشروب على تجديد السوائل والحفاظ على توازن الإلكتروليتات، خاصةً بعد التمرين أو في الأيام الحارة، وعلى الرغم من أن بذور الشيا لا تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أو البوتاسيوم، إلا أنها تحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، ما يساعد على الحفاظ على ترطيب الخلايا وتوازن الإلكتروليتات.

تعزيز الهضم وإزالة السموم

تساعد الألياف الغنية ببذور الشيا على الهضم الصحي وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، وعند نقعها يُسهل قوامها الهلامي حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، ويعمل الليمون كمُزيل طبيعي للسموم، إذ يُساعد على التخلص منها ويدعم صحة الكبد، فيما يُضفي النعناع لمسة منعشة تُهدئ المعدة وتُقلل الانتفاخ.

مشروب يحارب الإجهاد ويدعم المناعة

يعتبر الليمون غني بفيتامين سى، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز جهاز المناعة ويحارب الجذور الحرة، فيما تضيف بذور الشيا طبقة حماية إضافية بفضل محتواها العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تُحارب الالتهابات أيضًا، أما النعناع يُساهم بمضادات أكسدة إضافية، مما يجعل هذا المشروب حلاً ثلاثيًا فعالًا ضد الإجهاد التأكسدي.

المساعدة في إدارة الوزن والشبع

شرب ماء الليمون والنعناع مع بذور الشيا المنقوعة، يُساعد على التحكم في الوزن بفضل خصائصه المُثبطة للشهية، حيث تتمدد بذور الشيا في الماء، مما يُشعرك بالشبع لفترة أطول، فيما يُعزز الليمون عملية الأيض، بينما يُقلل النعناع من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وهذا بدوره يُوفر نهجًا متوازنًا للسيطرة على الجوع.

طريقة تحضير ماء الشيا بالليمون والنعناع

لتحضير هذا المشروب المنعش، أضف ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى كوب من الماء واتركه لمدة 15-20 دقيقة، وبعد أن تنتفخ البذور، أضف عصير نصف ليمونة، وبعض أوراق النعناع، وقليلًا من العسل إذا كنت تفضل أن يكون مذاقه حلو، واخلطه جيدًا واستمتع بتناوله باردًا.