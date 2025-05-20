شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك عسر هضم.. 6 أطعمة صيفية تحسن صحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد مشاكل الهضم - بسبب الجفاف والالتهابات الناتجة عن الحرارة وتغيرات أنماط الأكل، سواءً كانت وجبة دسمة يصعب هضمها أو حموضة مستمرة بعد الخروج في الشمس، فقد تبدأ أمعائك بالاضطراب بسرعة في الصيف، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة صيفية تحسن صحة الأمعاء، بحسب موقع "تايمز ناو".

بعض الأطعمة الصيفية الفائقة مُصممة بشكل طبيعي للحفاظ على أمعائك باردة ومنتظمة وصحية.

هذه الأطعمة غنية بالألياف والإنزيمات والترطيب والمركبات المفيدة للأمعاء، وهي قادرة على تهدئة المعدة المتهيجة، واستعادة التوازن، بل وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

1. الخيار

يحتوي الخيار على أكثر من 95% من الماء، وهو غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعله مثاليًا للهضم. وقد أشارت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Research إلى أن الخضراوات الغنية بالماء مثل الخيار تُساعد في الوقاية من الإمساك والحفاظ على توازن درجة حموضة الأمعاء.

2. الزبادي

يحتوي الزبادي على سلالات من البروبيوتيك تُحسّن بكتيريا اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم، وهي سلالات تُحسّن بكتيريا الأمعاء. وقد أكدت دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Microbiology أن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي تُعزز الهضم، وتُقلل الانتفاخ، وتُعزز امتصاص العناصر الغذائية.

أضف الزبادي العادي إلى وجباتك أو حوّله إلى لبن رائب تقليدي مع توابل مثل الكمون.

3. البابايا

البابايا غنية بالبابين، وهو إنزيم يُساعد على هضم البروتين. وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة Neuro Endocrinology Letters أن تناول مستخلص البابايا يُحسّن أعراضًا مثل الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم في غضون 5 أيام فقط.

تناوله على معدة فارغة في الصباح للحصول على أفضل النتائج.

4. النعناع

لطالما استُخدم النعناع في الطب التقليدي لعلاج اضطرابات المعدة، أكدت دراسة نُشرت في مجلة BMC للطب التكميلي فعالية زيت النعناع في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، مثل الغازات وآلام البطن.

5. البطيخ

إلى جانب ترطيب الجسم، يحتوي البطيخ على ألياف بريبيوتيك تُغذي بكتيريا الأمعاء الصحية. وقد أفادت مقالة نُشرت في مجلة Foods Journal أن البريبيوتيك تُساعد في تقليل التهاب الأمعاء وتحسين قوام البراز.

استمتع بالبطيخ كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو في السلطات الباردة.

6. المورينجا

المورينجا غنية بالألياف والمركبات المضادة للالتهابات، وقد أبرزت دراسة حديثة نُشرت في مجلة أبحاث العلاج بالنباتات قدرة المورينجا على دعم عملية الهضم، ومكافحة الالتهابات البكتيرية في الأمعاء، وتحسين صحة الأمعاء.