شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة ومشروبات غنية بالمغنيسيوم هتساعدك على النوم ليلًا والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعانى من قلة النوم أو الأرق ليلًا، يمكنك اللجوء إلى المغنيسيوم فهو عنصر أساسي مساعد على النوم، من خلال تهدئة الأعصاب، وإرخاء العضلات المشدودة، وتجهيز جسمك للنوم بشكل طبيعي، ولحسن الحظ، لست بحاجة إلى أطعمة خارقة نادرة أو وصفات معقدة، فهناك اطعمة متاحة غنية بهذا المعدن المهم تساعدك على النوم العميق، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا تناول المغنيسيوم مهم في الليل؟

إن إضافة أطعمة غنية بالمغنيسيوم إلى روتينك اليومي لا يعني بالضرورة تغييرات جذرية، بل تغييرات صغيرة تدعم إيقاعات جسمك الطبيعية، سواء من خلال تناولها في شكل وجبة خفيفة مُريحة أو عشاء مُغذي، تُساعد هذه الأطعمة جسمك على التباطؤ، والتنفس بشكل أسهل، والحصول أخيرًا على الراحة التي يحتاجها.

فيما يلى.. 4 أطعمة ومشروبات غنية بمحتواها من المغنيسيوم يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومى: الأفوكادو

الأفوكادو غني بالمغنيسيوم والدهون الصحية التي تساعدك على الاسترخاء، جرب إضافته إلى السلطة أو تقطيعه مع الليمون والملح، أو هرسه مع التوابل كصلصة سريعة لوجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل.

البطاطا الحلوة المطبوخة

البطاطا الحلوة طرية، حلوة المذاق، وغنية بالمغنيسيوم، وهي طبق جانبي مثالي للعشاء، ويُفضل تناولها مطبوخة، كما أنها تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم طوال الليل.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على مزيج طبيعي من المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على استرخاء العضلات وترطيب الجسم دون الشعور بثقل، تناول كوبًا باردًا بعد العشاء للاسترخاء وترطيب الجسم برفق قبل النوم.

بذور السمسم الأسود

غالبًا ما يتم تجاهل هذه البذور الصغيرة، لكنها غنية بالمغنيسيوم والدهون المفيدة، يمكنك تحميصها قليلًا ورشها على الأرز أو امزجها معه، أو إضافتها إلى كوب من الحليب الدافئ، فهى تساعد على تهدئة الأعصاب، وقوامها يُضفي لمسة مميزة على الوجبات البسيطة.