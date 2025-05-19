شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تقديرًا لالتزامها بتمكين موظفيها وتحسين أدائهم.. والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حصلت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، على شهادة اعتماد “أفضل بيئة عمل” من المنظمة العالمية Great Place to Work®️، وذلك في أربع دول خليجية هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المجموعة المستمرة في بناء بيئة عمل إيجابية تركز على الموظف، وتعزز مفاهيم التقدير، والعدالة، والثقة المتبادلة، حيث يُمنح هذا الاعتماد العالمي استنادًا إلى نتائج استطلاع شامل لآراء الموظفين يقيس تجربتهم في بيئة العمل وفق عدة معايير، تشمل مدى الثقة بالإدارة، والإحساس بالعدالة، واحترام التنوع، والاعتزاز بالانتماء المؤسسي.

نهج مؤسسي

وتتبنى “أستر دي إم” نهجًا قائمًا على القيم المؤسسية التي تشمل الشغف، والتعاطف، والنزاهة، والتميز، والوحدة، والاحترام، وهي مبادئ تنعكس بوضوح في شعارها “سنعاملك جيدًا”، الذي لا يقتصر على المرضى بل يشمل جميع العاملين، من خلال خلق بيئة تحتضن طموحاتهم، وتثمّن مساهماتهم، وتستثمر في تطورهم المهني.

كما تلتزم المجموعة بترسيخ ثقافة الحوار المفتوح والإصغاء البنّاء، مما يُمكّن الموظفين من المساهمة الفعلية في صياغة السياسات الداخلية، ويعزز بيئة عمل شاملة ومحفّزة تساهم في رفع معدلات الرضا والتفاعل داخل المؤسسة.

دعم وظيفي

وتعليقًا على هذا التقدير، قالت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر دي إم: “إن موظفينا هم أعظم نقاط قوتنا، وهذا التقدير الدولي يأتي نتاجًا للثقافة المؤسسية التي عملنا على بنائها وتعزيزها على مدار السنوات، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل ملهمة تدعم كل فرد، وتُقدم له فرصًا حقيقية للنمو والتطور المهني، بما يتماشى مع رسالتنا الإنسانية وقيمنا الجوهرية”.

من جانبه، قال محمد الشمري، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في السعودية: “نؤمن في أستر بأن بيئة العمل الإيجابية تنعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدّمة، ويؤكد هذا الإنجاز في المملكة حرصنا على توفير بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير وتتاح لهم فرص حقيقية للنمو والتطور المهني، ومع توسّع أعمالنا في المملكة، نواصل الاستثمار في كوادرنا وتمكين المواهب السعودية، بهدف بناء فريق متكامل يقود رسالتنا الإنسانية ويواكب تطلعات قطاع الصحة في المملكة”

ثقافة مؤسسية

ويمثل موظفو “أستر” والبالغ عددهم أكثر من 15 ألف موظف في دول الخليج، إحدى أكبر القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، وقد صوّت76% من موظفي المجموعة على أن “أستر” تعد من “أفضل أماكن العمل”، ما يعكس النجاح في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والشمول والاحترام على مدى 38 عامًا.

وفي المملكة العربية السعودية، تدير المجموعة مستشفى “أستر سند”في الرياض، إلى جانب 16 صيدلية، مدعومة بمنصة myAster الرقمية، التي تتيح للمرضى الحصول على خدمات الرعاية بسهولة وسرعة.

وقال جاكوب جاكوب، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة: “لطالما كان الموظفون هم الميزة التنافسية الأهم لدينا، وهذه الشهادة تمثل تأكيدًا على الثقافة المجتمعية التي بنيناها داخل مؤسستنا، حيث إن خلق بيئة مبنية على الثقة والاحترام والنمو لا يساهم فقط في رفاهية الموظفين، بل يعزز من ارتباطهم برسالتنا وقيمنا الجوهرية، ونحن في بداية مسار طويل، ملتزمون فيه بدعم مسيرتهم المهنية ورفاههم المستدام”

اعتراف دولي

وأشادت منظمة Great Place to Work®️ بهذا الإنجاز، حيث صرّحت سارة لويس-كولين، نائب رئيس قسم التقدير العالمي في المنظمة، بقولها: “شهادة أفضل بيئة عمل تُعد إنجازًا مرموقًا لا يُمنح إلا للجهات التي تُظهر التزامًا مستمرًا بتحسين تجربة الموظف من الداخل، ويعتمد التقييم بالكامل على آراء الموظفين في الوقت الفعلي، ما يجعله معيارًا عالميًا حقيقيًا في قياس جودة بيئة العمل”

وأضافت: “إن حصول مجموعة أستر دي إم على هذا التقدير يبرهن على كونها من بين أفضل الجهات للعمل فيها، وأنها تهيّئ لموظفيها بيئة مثالية للنمو والإنجاز”

نمو مستدام

وتعتزم “أستر” توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية، ليس فقط على مستوى المرافق والخدمات، بل أيضًا من خلال زيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، وتفعيل برامج تطوير القيادات، والمساهمة في الحملات الصحية الوطنية، دعمًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع صحي وحيوي.

وتؤكد المجموعة أن تعزيز رأس المال البشري يظل في قلب استراتيجيتها المستقبلية، باعتبار أن بيئة العمل الصحية والمحفّزة هي الأساس لتحقيق التميّز في الرعاية الصحية، وضمان استدامة النمو المؤسسي.

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