شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات سيبرانية من نوع جديد تهدد بورصات العملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد العالم تصعيد خطير للهجمات السيبرانية التي تستهدف سوق العملات الرقمية، تعرضت منصتا «بينانس» و«كراكن»، وهما من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، لمحاولات اختراق متطورة اعتمدت على «الهندسة الاجتماعية»، وهي نفس الطريقة التي تسببت في خسائر ضخمة لمنصة «كوين بيز» مؤخرًا.

محاولات اختراق عبر تيليجرام.. ورشاوى للموظفين

بحسب وكالة «بلومبرج»، فإن المهاجمين حاولوا التسلل إلى داخل النظام من خلال استهداف موظفي خدمة العملاء في الشركتين، مقدمين تعليمات تفصيلية للتواصل عبر تطبيق تيليجرام، وعارضين رشاوى مغرية مقابل الوصول إلى معلومات داخلية حساسة.

لكن، ورغم خطورة الأسلوب، نجحت كل من «بينانس» و«كراكن» في إحباط المحاولات دون أي تسريب لبيانات العملاء، بفضل آليات الحماية الاستباقية وسياسات تقييد الوصول إلى المعلومات.

- صورة أرشيفية

درس قاسٍ من كوين بيز.. ملايين مهددة بالخسارة

تعيد هذه الهجمات إلى الأذهان ما حدث مع منصة «كوين بيز»، التي كشفت مؤخرًا عن اختراق كبير طال بيانات عدد من عملائها، ما دفعها لتقدير تكاليف التعويض والمعالجة بما يتراوح بين 180 و400 مليون دولار.

وفي بيان رسمي، أعلنت كوين بيز أنها ستعوّض المستخدمين الذين تم خداعهم لتحويل أموالهم، مشيرة إلى أن المهاجمين تمكنوا من رشوة مجموعة من وكلاء الدعم الفني داخل المنصة، ما سهل عملية الوصول إلى المعلومات السرية.

- صورة أرشيفية

بينانس تتحصن بالذكاء الاصطناعي

في حالة «بينانس»، كان الفارق هو الأنظمة الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي رصدت مبكرًا رسائل مشبوهة متعلقة برشاوى. وتم إنهاء المحادثات سريعًا، ومنع أي تسلسل قد يؤدي إلى اختراق فعلي.

كذلك، ساعدت السياسة التي تحظر على الموظف الوصول إلى بيانات المستخدم إلا بطلب مباشر منه، في تضييق الخطر وتقليل احتمالات الاختراق.