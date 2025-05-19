شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص هاتف في مصر 2025.. بين الأيفون والسامسونج دليلك لاختيار الموبايلات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي في عالم الهواتف الذكية، أصبحت المنافسة بين الشركات أشد من أي وقت مضى لتقديم هواتف تجمع بين المواصفات الجيدة والأسعار الاقتصادية.

وفي مصر، يظل الطلب على الهواتف ذات القيمة مقابل السعر مرتفعًا، ومعها تسعى الشركات لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن أجهزة تلبي أساسياتهم بدون تكلفة كبيرة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز التوقعات لأرخص الهواتف التي من المتوقع توافرها في السوق المصري خلال عام 2025، مع التركيز على الاتجاهات الحالية والتطورات التقنية التي ستؤثر على خيارات المستهلكين في المستقبل القريب.

ارخص الهواتف في مصر 2025

في الوقت الحالي من مايو 2025، تتصدر هواتف محددة من علامات تجارية مثل ريلمي (Realme C series)، وشاومي (Redmi A series)، وإنفينيكس (Smart series)، وتكنو (Pop series) قائمة أرخص الهواتف الذكية في مصر. هذه الهواتف غالبًا ما تأتي بمواصفات أساسية تلبي احتياجات المستخدم اليومي من تصفح الإنترنت، وإجراء المكالمات، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الخفيفة.

ارخص هاتف في مصر

تتراوح أسعار هذه الفئة غالبًا بين 3500 إلى 5000 جنيه مصري، وقد تختلف الأسعار قليلًا حسب المتجر والعروض المتاحة. من المهم ملاحظة أن هذه الهواتف تركز على تقديم سعر منخفض على حساب بعض الميزات المتقدمة مثل الكاميرات عالية الدقة أو المعالجات القوية.

أرخص هاتف في مصر 2025

ضمن مجموعة من أكثر الأجهزة تصنيفًا كأرخص هاتف في مصر جاءت الترشيحات بين:

1. ITEL A50C - ايتل A50c

السعر: 3,499 جنيه

المعالج: ثماني النواة Unisoc T603 (12 نانومتر)

الشاشة: IPS LCD، 6.56 بوصة، دقة 1208×540 بكسل

الذاكرة: 32 جيجا تخزين + 2 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 8 ميجا بكسل، فتحة f/1.8

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بكسل، فتحة f/2.2

البطارية: 4000 ملي أمبير، بدون شحن سريع، شحن USB Type-C

مميزات أخرى: مستشعر بصمة خلفي، منفذ سماعات 3.5 ملم، دعم شريحتين وكارت ميموري

نظام التشغيل: Android 14 Go Edition

2. Infinix Smart 9 - انفنيكس سمارت 9

السعر: 4,499 جنيه

المعالج: Mediatek Helio G81 (12 نانومتر)

الشاشة: IPS LCD، 6.7 بوصة، دقة 1600×720 بكسل، 120 هرتز تحديث

الذاكرة: 64 أو 128 جيجا تخزين + 3 أو 4 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 13 ميجا بكسل + عدسة مساعدة

الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بكسل

البطارية: 5000 ملي أمبير، شحن سريع 10 واط، شحن عكسي

مميزات أخرى: مقاومة IP54، بصمة جانبية، مكبرات صوت ستيريو، Infrared port، منفذ سماعات 3.5 ملم، MicroSD

نظام التشغيل: Android 14 Go Edition مع واجهة XOS 14

3. Xiaomi Redmi A3 - شاومي ريدمي A3

السعر: يبدأ من 4,949 جنيه

المعالج: Mediatek Helio G36 (12 نانومتر)

الشاشة: IPS LCD، 6.71 بوصة، دقة 1650×720 بكسل، 90 هرتز

الذاكرة: إصدارات متعددة: 64/128 جيجا تخزين مع 2-6 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 8 ميجا بكسل + عدسة مساعدة صغيرة

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بكسل

البطارية: 5000 ملي أمبير، شحن سريع 10 واط

مميزات أخرى: بصمة جانبية، منفذ سماعات 3.5 ملم، راديو FM، NFC، MicroSD

نظام التشغيل: Android 14

ارخص هاتف في مصر

4. Honor X5b - هونر X5b

السعر: يبدأ من 4,799 جنيه

المعالج: Mediatek Helio G36 (12 نانومتر)

الشاشة: TFT LCD، 6.56 بوصة، دقة 1612×720 بكسل، 90 هرتز

الذاكرة: 64 أو 128 جيجا تخزين + 4 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 13 ميجا بكسل + عدسة مساعدة

الكاميرا الأمامية: 50 ميجا بكسل

البطارية: 5200 ملي أمبير، شحن سريع 10 واط

مميزات أخرى: بصمة جانبية، منفذ سماعات 3.5 ملم، MicroSD

نظام التشغيل: Android 14 مع واجهة Magic OS 8

5. Realme Note 60x - ريلمي نوت 60X

السعر: يبدأ من 4,890 جنيه

المعالج: Unisoc Tiger T612 (12 نانومتر)

الشاشة: IPS LCD، 6.74 بوصة، دقة 1600×720 بكسل، 90 هرتز

الذاكرة: 64 أو 128 جيجا تخزين + 3 أو 4 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 8 ميجا بكسل + عدسة مساعدة

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بكسل

البطارية: 5000 ملي أمبير، شحن سريع 10 واط

مميزات أخرى: مقاومة IP54، هيكل ألومنيوم، منفذ سماعات 3.5 ملم، MicroSD

نظام التشغيل: Android 14 مع Realme UI

ارخص موبايل سامسونج في مصر

في ظل تنوع هواتف سامسونج بين الفئات الاقتصادية والمتوسطة والعالية، تظل هناك خيارات كثيرة مناسبة للميزانيات المحدودة. سامسونج توفر سلسلة هواتف اقتصادية بتقنيات مناسبة تلبي الاحتياجات الأساسية للمستخدمين بأسعار معقولة.

سامسونج تطلق رسميا سلسلة هواتفها الجديدة - صورة أرشيفية

1. سامسونج جالاكسي A04s

الشاشة: 6.5 بوصة PLS LCD

المعالج: Exynos 850

الرام: 3 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل

البطارية: 5000 مللي أمبير

السعر: حوالي 6,500 جنيه مصري

مميزاته: هاتف اقتصادي جدًا، مناسب للمستخدمين الذين يحتاجون هاتف أساسي بأداء جيد نسبياً مع بطارية قوية.

2. سامسونج جالاكسي A14

الشاشة: 6.6 بوصة PLS LCD

المعالج: MediaTek Helio G80

الرام: 4 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل

البطارية: 5000 مللي أمبير

السعر: حوالي 7,000 جنيه مصري

مميزاته: من أرخص الهواتف التي تقدم أداء أفضل قليلاً مع كاميرا محترمة وبطارية كبيرة.

3. سامسونج جالاكسي A15

الشاشة: 6.6 بوصة

المعالج: MediaTek Helio G80

الرام: 4 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل

البطارية: 5000 مللي أمبير

السعر: حوالي 7,500 جنيه مصري

مميزاته: نسخة محسنة من A14 مع بعض التحسينات الطفيفة في الأداء والكاميرا.

مقارنة توضح الفروق بين سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72 - صورة أرشيفية

4. سامسونج جالاكسي A03 Core

الشاشة: 6.5 بوصة

6.5 بوصة المعالج: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A الرام: 2 جيجابايت

2 جيجابايت الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل

8 ميجابكسل البطارية: 5000 مللي أمبير

5000 مللي أمبير السعر: حوالي 3,500 - 4,000 جنيه مصري

حوالي 3,500 - 4,000 جنيه مصري مميزاته: هاتف اقتصادي جدًا مخصص للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بسيط جدا للاستعمال اليومي الأساسي فقط.

ارخص هاتف ايفون في مصر

هواتف آيفون من أكثر أنواع الهواتف الذكية ذات الطلب الكبير في السوق المصري والخليجي، ويميل العديد لاختياره بناءً على عوامل الأمان القوية، وجودة كاميراتها، والتحديثات الدورية اللي بتقدمها شركة آبل سنويًا.

عادةً، لذا مؤخرًا آبل أصبحت تطرح إصدار فئات جديدة أقل سعرًا من السابق، وأيضًا يمكنك اختيار هواتف أيفون ذات مساحة محدودة فكلما قلت المساحة كلما انخفض السعر.

«مخبأة داخل صديرى وجوارب».. إحباط تهريب 15 هاتف محمول آيفون قادمة من تركيا عبر مطار برج العرب (صورة) - صورة أرشيفية

1. iPhone SE (الجيل الثالث) بين أرخص هواتف آيفون وأحدث النسخة الاقتصادية

تم الإصدار في مارس 2022.

شاشة 4.7 بوصة Retina HD.

معالج Apple A15 Bionic نفس الموجود في آيفون 13.

كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل.

يدعم تصوير فيديو بدقة 4K.

مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67.

متوفر بسعات 64، 128، و256 جيجابايت.

نظام التشغيل iOS 16 قابل للتحديث.

سعره في مصر تقريبًا من 15,000 إلى 20,000 جنيه للنسخة 128 جيجابايت.

2. iPhone 12 / iPhone 12 Mini – خيار متوسط السعر وأداء قوي

إصدار أكتوبر 2020.

شاشة 6.1 بوصة (12) و5.4 بوصة (12 Mini) OLED.

معالج A14 Bionic.

كاميرا خلفية مزدوجة 12+12 ميجا بكسل.

مقاوم للماء IP68.

سعات التخزين 64، 128، 256 جيجابايت.

نظام التشغيل iOS 15 قابل للتحديث.

الأسعار تتراوح بين 22,000 إلى 30,000 جنيه حسب الحالة.

تحديث آيفون الجديد iOS 18.1 - صورة أرشيفية

3. iPhone 13 / 13 Mini – خيار بين الجديد والمتوسط

إصدار سبتمبر 2021.

شاشة 6.1 بوصة (13) و5.4 بوصة (13 Mini) OLED.

معالج A15 Bionic.

كاميرا خلفية مزدوجة 12+12 ميجا بكسل محسنة.

مقاوم للماء IP68.

سعات التخزين 128، 256، 512 جيجابايت.

السعر في مصر من 30,000 إلى 40,000 جنيه حسب النسخة.

نصائح عند شراء هاتف اقتصادي في 2025

ارخص هاتف في مصر