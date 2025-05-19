كيف يخترقك الذكاء الاصطناعي في جزء من الثانية؟.. طرق حماية أرقام التعريف الشخصية (PIN)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخيل أن هاتفك أو حسابك البنكي قد يُفتح في جزء بسيط من الثانية، هذا هو الواقع الجديد مع تطور الذكاء الاصطناعي الذي أصبح قادرًا على اختراق أرقام التعريف الشخصية (PIN) الخاصة بك بسرعة مذهلة لا تتجاوز 0.44 ثانية. في ظل هذا التحدي المتزايد، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الطرق التقليدية لحماية بياناتنا، بل أصبح لزامًا علينا أن نعيد التفكير في كيفية تأمين معلوماتنا الشخصية بذكاء وحذر أكبر.

كيف يخترق الذكاء الاصطناعي أرقام التعريف الشخصية في جزء من الثانية

تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى تهديد حقيقي لأمان معلوماتنا الشخصية. تقرير حديث نٌشر بموقع التقنية «androidheadlines»، كشف أن الذكاء الاصطناعي قادر على اختراق أرقام التعريف الشخصية (PIN) في زمن قياسي لا يتجاوز 0.44 ثانية فقط، ما يجعل حماية حساباتنا البنكية والرقمية ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

الذكاء الاصطناعي يستخدم تقنيات متطورة لتحليل أرقام التعريف الشخصية، حتى الأرقام العشوائية يمكن فك شفرتها في ثانية أو أقل. الأرقام المتكررة والمتسلسلة تشكل هدفاً سهلاً له، حيث يمكن اختراقها في أقل من نصف ثانية. هذه الأرقام غالباً ما تكون وراء حماية بطاقات الخصم، حسابات الهواتف المحمولة، والفواتير.

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أسهل أرقام التعريف الشخصية (PIN) اختراقًا

1111 0000 1212 7777 1004 2000 4444 2222 6969 9999

هذه الأرقام تعتبر الأسهل على الذكاء الاصطناعي لفك تشفيرها، لذا يجب تجنب استخدامها.

ما هي أرقام التعريف الشخصية (PIN)؟

أرقام التعريف الشخصية، أو ما يعرف بـ«PIN»، هي سلسلة من الأرقام التي يستخدمها الأفراد لحماية حساباتهم الشخصية، سواء على الهواتف المحمولة، أو البطاقات المصرفية، أو حتى بعض خدمات الإنترنت. تُعد هذه الأرقام بمثابة المفتاح السري الذي يسمح فقط لصاحب الحساب بالوصول إلى بياناته وإجراء المعاملات المالية أو الدخول إلى الأجهزة والخدمات المختلفة.

عادةً ما تتكون أرقام التعريف الشخصية من 4 إلى 6 أرقام، ويتم طلبها في كل مرة تُستخدم فيها البطاقة أو الحساب لتأكيد هوية المستخدم. ورغم بساطتها، فإن أهمية هذه الأرقام كبيرة جدًا لأنها خط الدفاع الأول ضد أي محاولة وصول غير مصرح بها.

تحذير من الخبراء

أوكو توميكاس، الرئيس التنفيذي لشركة Messente، يؤكد أن استخدام أرقام التعريف الشخصية الضعيفة يعرض حسابات العملاء لخطر الاختراق حتى مع وجود المصادقة الثنائية. ويشير إلى أن المصادقة الثنائية وحدها قد لا تكفي، وأن الحل يكمن في اعتماد «مصادقة متعددة الطبقات» تدمج عدة وسائل حماية مثل كلمات مرور لمرة واحدة (OTP) ورموز مؤقتة.

كيف تحمي نفسك من اختراقات الذكاء الاصطناعي؟