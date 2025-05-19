شكرا لقرائتكم خبر عن «صورة الأظافر» تكشف إصابتك بفقر الدم.. تطبيق جديد يراقب الهيموجلوبين دون قطرة دم واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعاني نحو ملياري إنسان حول العالم من فقر الدم (الأنيميا)، وهو اضطراب شائع يهدد الحياة اليومية بالتعب وضعف التركيز وضيق التنفس. ورغم أن التشخيص عادةً ما يتطلب تحاليل دم مخبرية معقدة، إلا أن تقنية جديدة قد تغيّر هذه المعادلة بالكامل.

صورة أظافرك كافية

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة تشابمان بالولايات المتحدة تطبيقًا مبتكرًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل صورة بسيطة لأظافرك وتحديد مؤشرات فقر الدم.

وبحسب تقرير نشره موقع «Digital Trends»، فإن هذا التطبيق يقدّم وسيلة فورية وآمنة لاكتشاف علامات الأنيميا دون الحاجة إلى سحب دم أو زيارة العيادة.

فقر الدم - صورة أرشيفية

أكثر من مليون اختبار

التطبيق الذي لم يُعلن عن اسمه بعد، لكن تم اختباره على نطاق واسع، إذ استخدمه أكثر من 200 ألف شخص داخل الولايات المتحدة، وأجرى أكثر من مليون اختبار خلال فترة الدراسة الطبية.

ويؤكد الفريق المطوّر أن نتائج التطبيق جاءت دقيقة إلى درجة تضاهي اختبارات الدم المعملية، خاصةً بعد تخصيص النظام لاحتياجات الأشخاص الذين تم تشخيصهم مسبقًا بالأنيميا، حيث انخفض معدل الخطأ بشكل ملحوظ.

ليس بديلاً عن الطبيب

رغم تفوقه التقني، شدّد الباحثون على أن التطبيق لا يُعد بديلاً عن الفحوصات الطبية ولا يصلح للتشخيص الذاتي. بل يُصنّف كمؤشر تحذيري يساعد المستخدم على الانتباه إلى حالته ومراجعة الطبيب إذا ظهرت أعراض مقلقة.

مستقبل الرعاية في جيبك

التطبيق الجديد ليس الأول من نوعه. ففي عام 2020، طورت شركة «Sanguina» تطبيق «AnemoCheck» للأشخاص الذين يعانون من فقر دم مزمن. كذلك، جرى اختبار تقنية مشابهة في الهند ضمن خدمات الصحة العامة، وأظهرت فعالية جيدة.

لكن الفرق الآن يكمن في دمج الذكاء الاصطناعي بقدرة فائقة على التحليل وتخصيص الأداء، مما قد يفتح الباب لعصر جديد من الرعاية الصحية الفورية والسهلة في المنزل.