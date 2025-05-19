شكرا لقرائتكم خبر عن كن واعيًا: الذكاء الاصطناعي يستطيع تحديد موقعك دون إذن بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تعد بيانات تحديد الموقع أو الوقت والتاريخ، شرطًا لتعرف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي «تعرف أين أنت». فبحسب سلسلة اختبارات حديثة أجرتها شركة مكافحة الفيروسات «ميلوير بايتس»، أصبحت منصات محادثة شهيرة مثل ChatGPT قادرة على تخمين المواقع الجغرافية للمستخدمين بدقة مخيفة، باستخدام صور تبدو عادية، بل وغامضة أحيانًا.

الصورة التي تشاركها مع روبوت محادثة قد تكون مجرد لقطة عابرة، لكنها تحمل في خلفيتها ما يكفي من إشارات تجعل النظام يتعرف على موقعك. لا تحتاج لأن تُظهر معالم مشهورة أو تكتب مكان التصوير. يكفي أن تظهر في الصورة عربة تحمل شعارًا لمتجر محلي، أو طائر لا يعيش سوى في منطقة محددة. هذا وحده قد يُمكّن الذكاء الاصطناعي من تضييق الموقع إلى نطاق مذهل من الدقة.

تقنيات تقرأ ما بين تفاصيل الصورة

ما كشفته الشركة الأمنية لا يخص فقط الميتاداتا (البيانات الوصفية للصور) التي يعرف الجميع مدى خطورتها، بل يمتد إلى تحليل بيئة الصورة: أنماط البناء، النباتات، الطقس، وحتى أسلوب الكتابة على اللوحات. كل هذه التفاصيل يمكن أن تتحول إلى «إحداثيات خفية».

وهنا تكمن الخطورة: الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى إذن لتخمين موقعك. ما تظنه مجرد مشاركة بريئة لصورة مموّهة قد يكون مدخلًا لاختراق خصوصيتك على نحو غير متوقع، على سبيل المثال منذ فترة قريبة شارك الملايين صورهم مع شات جي بي تي من أجل تحويلها إلى رسوم كارتونية.

تحويل الصور لإنمي على شات جي بي تي - صورة أرشيفية

تزييف الواقع.. بنبض القلب

وليس هذا كل شيء. في تطوّر موازٍ لا يقل خطورة، نشر فريق بحثي من معهد فراونهوفر هاينريش هيرتز وجامعة هومبولت في برلين، دراسة تكشف أن أنظمة التزييف العميق أصبحت قادرة على إضافة «نبضات قلب بشرية مزيفة» لمقاطع الفيديو المُفبركة، وهي تفاصيل دقيقة كان غيابها في السابق يساعد الخبراء على اكتشاف التلاعب بالفيديوهات.

الفريق البحثي أكد أن مقاطع الفيديو الزائفة الجديدة باتت تحتوي على إشارات حيوية مزورة، مثل تدفق الدم الطبيعي، مما يجعل كشفها شبه مستحيل بالتقنيات البصرية المعتادة.

الخصوصية على المحك… فهل من حل؟

كل ما سبق يدفع نحو سؤال جوهري: كيف نحمي أنفسنا؟ ربما لا توجد إجابة نهائية بعد، لكن الخبراء يشيرون إلى أهمية تقليل مشاركة الصور التي تحتوي على خلفيات يمكن تحليلها، والامتناع عن إرسال صور إلى تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي دون معرفة كيف تُعالج.