شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إجراءات سيمنعك هاتفك من القيام بها في تحديث أندرويد الجديد.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في خطوة لافتة لتعزيز الخصوصية الرقمية، أعلنت شركة جوجل عن سلسلة من التدابير الجديدة ضمن نظام أندرويد تهدف إلى حماية المستخدمين خلال إجراء المكالمات الهاتفية، من التهديدات الأمنية المتزايدة.

تحديث جديد يحمل مزيجًا من المنع والتحكم

كشفت جوجل عن تحديث مرتقب لنظام أندرويد من شأنه أن يفرض قيودًا على بعض الأنشطة التي يمكن تنفيذها في أثناء المكالمات الهاتفية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية من شأنها أن تعزز تجربة الأمان والخصوصية للمستخدمين، وفقًا لموقع «tech crunch».

ويأتي هذا التحديث بعد أن كشفت الشركة عن تكتيكات متقدمة يستخدمها مجرمو الإنترنت لإقناع الضحايا بإجراء تغييرات خطيرة خلال الاتصال الهاتفي.

التحديث الجديد لأنظمة أندرويد سيمنع المستخدمين من تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية في وقت اتصالاتهم الهاتفية، وذلك لتقليل احتمالات التلاعب والاستغلال، وتشمل هذه الإجراءات:

1. إيقاف ميزة الحماية من جوجل بلاي

تُعد هذه الخدمة خط الدفاع الأول في نظام أندرويد، حيث تقوم بفحص التطبيقات دوريًا لاكتشاف أي نشاط خبيث، وغالباً ما يستهدف المهاجمون تعطيلها عن بُعد لإفساح المجال أمام برمجيات ضارة، لكن التحديث الجديد سيمنع تمامًا إجراء هذا التعطيل خلال المكالمات الهاتفية.

2. تحميل التطبيقات من مصادر خارجية

يُشكل تحميل التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي أحد أكبر المخاطر الأمنية، خاصةً إذا تم من خلال متصفح أو تطبيقات المراسلة، إذ غالبًا ما يتم استغلال هذا الخيار لإدخال برمجيات تجسس أو فيروسات إلى الأجهزة.

وبموجب التحديث الجديد، سيتم حظر هذا النوع من التنزيلات مؤقتًا في أثناء المكالمات.

تحديث جديد من جوجل لحماية مستخدمي أندرويد

3. تعديل أذونات التطبيقات

أحد أساليب الهجمات الشائعة هو إقناع المستخدم بمنح تطبيقات معينة صلاحيات إضافية، مثل الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع الجغرافي، إلا أن جوجل ستمنع الآن أي محاولة لتعديل هذه الأذونات خلال الاتصال، مما يُصعّب على المهاجمين تنفيذ مخططاتهم خلال تلك اللحظة الحرجة.

أوضحت جوجل أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أوسع لمجابهة محاولات الاستغلال التي تُمارس على المستخدمين من خلال الهندسة الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الجهات الخبيثة غالبًا ما تستغل ثقة الضحية خلال المكالمة لدفعه إلى تنفيذ خطوات تُعرّض جهازه وبياناته الحساسة للخطر.

سياق أوسع في حماية الهوية الرقمية

وتتزامن هذه الإجراءات مع اتجاه عالمي نحو استبدال كلمات المرور بـ«مفاتيح مرور» (passkeys) لتأمين الحسابات، وهي ميزة أخرى تعمل جوجل على تعميمها على أجهزة أندرويد، كما يعكس هذا التوجه رغبة عملاق التكنولوجيا الأمريكي في تعزيز أمن المستخدمين بطريقة استباقية، دون انتظار وقوع الهجوم.