شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتحول لذاكرة رقمية».. رئيس شركة open AI يكشف عن رؤيته الطموحة بشأن chatGPT (ماذا قال؟) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن رؤيةً طموحةً لمستقبل ChatGPT في فعاليةٍ للذكاء الاصطناعي استضافتها شركة Sequoia لرأس المال الاستثماري في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وخلال جلسة فعالية الذكاء الإصطناعي، سأله أحد الحضور عن كيفية جعل ChatGPT أكثر تخصيصًا، أجاب ألتمان بأنه يريد في النهاية أن يوثّق النموذج ويتذكر كل شيء في حياة الشخص، مضيفًا أن النموذج الأمثل هو «نموذج تفكيرٍ صغير للغاية يحتوي على تريليون رمز سياقي تُوظّف فيه حياتك بأكملها».

وقال إنه يمكن لهذا النموذج التفكير في سياقك بأكمله بكفاءة، فكل محادثةٍ خضتها في حياتك، وكل كتابٍ قرأته، وكل بريدٍ إلكترونيٍّ قرأته، وكل ما اطلعت عليه موجودٌ فيه، بالإضافة إلى اتصاله بجميع بياناتك من مصادر أخرى.

وأضاف: «شركتك تفعل الشيء نفسه مع جميع بياناتها».

ويذكر أنه ربما يكون لدى ألتمان سببٌ قائمٌ على البيانات للاعتقاد بأن هذا هو المستقبل الطبيعي لـ ChatGPT.

وخلال النقاش، عندما سُئل عن طرقٍ رائعةٍ يستخدم بها الشباب ChatGPT، قال: «يستخدمه طلاب الجامعات كنظام تشغيل. فهم يرفعون الملفات، ويربطون مصادر البيانات، ثم يستخدمون «مطالباتٍ معقدة» على تلك البيانات»، بالإضافة إلى ذلك، مع خيارات الذاكرة في ChatGPT- التي يمكنها استخدام المحادثات السابقة والحقائق المحفوظة كسياق- قال إن أحد الاتجاهات التي لاحظها هو أن الشباب «لا يتخذون قراراتٍ حياتيةٍ دون استشارة ChatGPT».

وأشار سالمان إلى أن التبسيط المفرط هو أن كبار السن يستخدمون ChatGPT كبديل لجوجل، بينما يستخدمه من هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر كمستشار حياتي.

وليس من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يصبح ChatGPT نظام ذكاء اصطناعي شامل المعرفة، فمع الوكلاء الذين تسعى وادي السيليكون حاليًا إلى بناءهم، يُمثل هذا مستقبلًا مثيرًا للاهتمام.

وفي الشهر الماضي، أصبح برنامج ChatGPT مقبولًا لدرجة أنه أصبح مُتملقًا تمامًا، حيث بدأ المستخدمون بمشاركة لقطات شاشة للروبوت يُشيدون بقرارات وأفكار إشكالية، بل وخطيرة، وجاء رد ألتمان واعدًا بأن الفريق قد أصلح التعديل الذي تسبب في المشكلة، كما أن أفضل النماذج وأكثرها موثوقية لا تزال تختلق الأمور من وقت لآخر.

لذا، فإن وجود مساعد ذكاء اصطناعي شامل المعرفة قد يُحسّن حياتنا بطرقٍ بدأنا نراها للتو، ولكن بالنظر إلى التاريخ الطويل لسلوكيات شركات التكنولوجيا الكبرى المشكوك فيها، فإن هذا الوضع أيضًا يُهيئ بيئةً مناسبةً لإساءة الاستخدام.