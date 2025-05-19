شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة تعرف عليها.. كيف تحول صورك بالذكاء الاصطناعي على واتساب خطوة بخطوة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ تطبيق المراسلة الشهير واتساب، المملوك لشركة ميتا (Meta)، في طرح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي نظام iOS على أجهزة آيفون، تتيح لهم إنشاء صورة شخصية لحساباتهم وأيقونات المجموعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ميزة مدعومة من «Meta AI »

وبسؤال فريق «المصري اليوم»، لإدارة المحادثات الذكية من « Meta AI »، فإن الميزة الجديدة تعتمد على المساعد الذكي «Meta AI»، الذي تم دمجه مؤخرًا في تطبيق واتساب، وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع من شركة ميتا نحو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاتها المختلفة.

وبحسب موقع «WABetaInfo» المتخصص في رصد تحديثات واتساب، فإن بعض مستخدمي «iOS» الذين قاموا بتحديث التطبيق لأحدث إصدار باتوا يشاهدون خيارًا جديدًا عند محاولة تغيير صورتهم الشخصية داخل إعدادات الحساب.

واتساب ونموذج ميتا في الذكاء الاصطناعي - صورة أرشيفية

كيف تعمل الميزة؟

إنشاء صورة للحساب الشخصي:

عند محاولة تعديل صورة البروفايل، يظهر خيار جديد يسمح للمستخدم بإنشاء صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدم إدخال بعض الأوصاف أو التعليمات ليقوم Meta AI بتوليد صورة شخصية أو أفتار تعبيري يعبر عن ذاته.

إنشاء صورة لمجموعة:

يمكن أيضًا للمستخدمين تعديل أيقونة أي مجموعة عبر الانتقال إلى إعدادات المجموعة، واختيار خيار تعديل الصورة، ثم إدخال وصف نصي للفكرة أو التصميم المطلوب، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد أيقونة مبتكرة تمثل هوية المجموعة بشكل أكثر دقة.

لمن تصلح هذه الميزة؟

الميزة الجديدة تُعد مثالية للمستخدمين الذين:

لا يمتلكون صورة مناسبة أو حديثة لأنفسهم.

يفضلون عدم استخدام صورهم الشخصية لدواعٍ تتعلق بـ الخصوصية .

يبحثون عن طريقة إبداعية ومميزة للتعبير عن أنفسهم.

يجدون صعوبة في اختيار صورة تعبّر عن طبيعة مجموعاتهم.

ميتا AI في تطبيق واتساب - صورة أرشيفية

هل الميزة متاحة للجميع؟

حتى الآن، تظهر هذه الميزة تجريبيًا لدى عدد محدود من المستخدمين على أجهزة iOS الذين حدثوا واتساب إلى آخر إصدار. وتشير التوقعات إلى أن واتساب سيقوم بتوسيع نطاق طرح الميزة تدريجيًا خلال الأيام القادمة لتصل إلى جمهور أوسع.

كيفية تحويل صورتك الشخصية بالذكاء الاصطناعي على واتساب

وفقًا لإجابة Meta AI على فريق «المصري اليوم»، في محادثة أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، فإن خطوات إنشاء صورة شخصية افتراضية على واتساب باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك استخدامها باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تحديث واتساب

تأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار.

الخطوة الثانية: الدخول إلى الإعدادات

افتح واتساب واضغط على الإعدادات (Settings).

الخطوة الثالثة: اختيار الأفاتار

اضغط على «الأفاتار» (Avatar) أو الصورة الشخصية (Profile Picture).

الخطوة الرابعة: إنشاء الأفاتار

اضغط على« إنشاء أفاتار» (Create Avatar) واتبع التعليمات لإنشاء صورة شخصية افتراضية.

الخطوة الخامسة: تخصيص الأفاتار

يمكنك تخصيص الأفاتار الخاص بك عن طريق اختيار ملامح الوجه والشعر والملابس وغيرها.

الخطوة السادسة: حفظ الأفاتار

بعد إنشاء الأفاتار، اضغط على حفظ (Save) لاستخدامها كصورة شخصية افتراضية على واتساب.