شكرا لقرائتكم خبر عن «لم يعد رفاهية».. خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لدعم أعمال الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس عمر المنير، خبير بمجال التكنولوجيا ورائد أعمال، على ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات المستقبلية، لتعزيز الوعي بالتقنيات الذكية وتطبيقاتها العملية في قطاع الأعمال.

وأكد أن «الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تقنية، بل ضرورة استراتيجية».

وتابع المنير: «المستقبل لا ينتظر المترددين، والشركات التي لا تدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها واستراتيجياتها ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة خلال سنوات قليلة».

وأضاف: «نؤمن بأن التكنولوجيا لا يجب أن تكون معقدة أو بعيدة عن متناول الشركات، بل يجب أن تكون أداة تمكينية لأي مؤسسة تسعى للنمو، هدفنا أن نجعل الذكاء الاصطناعي مفهومًا وسهل التطبيق، بدءًا من تحليل البيانات، مرورًا بتحسين الكفاءة التشغيلية، وانتهاءً باتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، ليصبح العائد على المجتمع عمومًا، وعلى الشركات المصرية خصوصًا، كبيرًا».

وشدّد المنير خلال مبادرة لتدريب رائدة الأعمال والشركات الناشئة على ضرورة دمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال «أن الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالأدوات والخوارزميات، بل يتعلق بتغيير طريقة التفكير وثقافة العمل، قائلًا: «أدعو كل رائد أعمال وكل مدير شركة إلى أن يضع الذكاء الاصطناعي على طاولة التخطيط، لا كخيار مستقبلي، بل كجزء أصيل من منظومة اتخاذ القرار اليومي».

وانطلقت المبادرة تحت عنوان، «AI for Business Leaders» لتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة المتوسطة والعليا في الشركات التكنولوجية بهدف دعم اعمال الشركات وتنمية الأعمال اعتمادًا على إمكانيات التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي وقد أطلقت جميعة اتصال المتخصصة في شؤن التكنولوجيا المبادرة بهدف تنمية وعي المجتمع المعلوماتي بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مجتمع الأعمال.

وتضمنت التدريبات عدد من المحاور أهمها كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات عمل الشركات، وعرض حالات استخدام واقعية ساهمت في تحقيق كفاءة تشغيلية، وزيادة الربحية، وتعزيز تجربة العملاء، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التنظيمية والتقنية التي قد تواجه المؤسسات أثناء تبنيها لهذه التقنيات، وسبل التغلب عليها، استعراض أبرز اتجاهات الذكاء الاصطناعي عالميًا، وتأثيرها المتوقع على أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه قال المهندس حسام مجاهد، رئيس الجمعية أن الهدف استمرار دعم رواد الأعمال وتنمية مهارات الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا.

وأضاف: «تهدف الفعالية إلى تمكين صنّاع القرار من فهم كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مع التركيز على حالات استخدام واقعية تحقق نتائج ملموسة ويشارك في اللقاء نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال، والاستشاريين الاستراتيجيين».