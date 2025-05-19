شكرا لقرائتكم خبر عن «رجع فلوسك لو التحويل بالغلط».. دليل إنقاذ تحويلات InstaPay الخاطئة في 5 خطوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اعتماد عدد كبير من الأشخاص على InstaPay في مصر كوسيلة للتحويلات البنكية اللحظية، يطرح غالبية المستخدمين للتطبيق تساؤلا بشأن: هل يمكن استرجاع الأموال في حال تم تحويلها إلى حساب خاطئ؟.

وعلى الرغم من أن سياسة التطبيق تؤكد صراحة أن التحويلات لا يمكن إلغاؤها بمجرد تنفيذها، إلا أن هناك إجراءات عملية وقانونية يمكن اتباعها لاسترداد الأموال، في حال إثبات أن الخطأ غير متعمد.

وفي سطور نرصد الخطوات التفصيلية التي يمكن اتخاذها وفقًا للمصادر الرسمية والممارسات المصرفية لاسترجاع الأموال المحولة بالخطأ:

1. التواصل مع المستفيد – إن أمكن

إذا كان مرسل التحويل يعرف هوية المستفيد، يمكن التواصل المباشر معه لشرح الموقف. في العديد من الحالات، يتم استرداد المبلغ وديًا دون الحاجة إلى تدخل مصرفي أو قانوني.

إنستاباى - صورة أرشيفية

2. إخطار البنك فورًا

يُنصح بالاتصال الفوري بخدمة عملاء البنك الذي تم من خلاله إجراء التحويل، وتقديم كافة تفاصيل العملية، بما في ذلك رقم المعاملة، وتاريخها، وقيمة المبلغ المحوّل، وبيانات الحساب المُستفيد.

بعض البنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تتيح إمكانية تقديم «طلب نوايا حسنة»، وهو إجراء يهدف إلى محاولة استرداد الأموال في حال وقوع خطأ غير مقصود.

3. التواصل مع دعم تطبيق InstaPay

في حال تعذّر الحل عبر البنك، يمكن تقديم شكوى من خلال الدعم الفني لتطبيق InstaPay عبر الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني المدرج داخل التطبيق.

يقوم فريق الدعم بمراجعة المعاملة، وقد يُطلب من المستخدم تقديم طلب رسمي لاسترجاع الأموال، خاصة إذا كانت الحالة تستوفي الشروط اللازمة.

InstaPay - صورة أرشيفية

4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصري

إذا لم تفلح الخطوات السابقة، يمكن تصعيد الأمر بتقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن المخصص لهذا الغرض.

وفقًا للبوابة الرسمية للبنك المركزي، يتم التدخل كوسيط في النزاعات المتعلقة بالخدمات المالية في حال عدم توصل العميل إلى حل مرضٍ مع البنك أو مقدم الخدمة.

5. اللجوء القانوني

في حال رفض الطرف المستفيد إعادة الأموال، يمكن للمرسل اتخاذ إجراءات قانونية رسمية، تشمل:

تحرير محضر لدى مباحث الإنترنت

جمع المستندات الدالة على عملية التحويل

الاستعانة بمحام متخصص في القضايا المالية لرفع دعوى «استرداد أموال محولة عن طريق الخطأ» أو دعوى «إثراء بلا سبب»

ويُوصى في هذه الحالات بالتحرك القانوني السريع لحفظ الحقوق.

لتجنّب التحويلات الخاطئة مستقبلًا

بحسب الموقع الرسمي لتطبيق InstaPay، يُنصح باتباع التعليمات التالية قبل تنفيذ أي عملية تحويل: