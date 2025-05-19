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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يعد اختراق الهواتف الذكية مجرد سيناريو خيالي في أفلام الخيال العلمي، بل أصبح تهديدًا حقيقيًا يواجهه مستخدمو الهواتف في مصر، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة تتراوح بين سرقة البيانات الشخصية والمالية وصولًا إلى انتهاك الخصوصية.

هل تشعر أحيانًا بأن هاتفك يتصرف بغرابة؟ هل لاحظت علامات غير مألوفة؟ هذا التقرير يكشف عن عشر علامات حمراء تنذر بأن جهازك ربما يكون تحت سيطرة قراصنة الإنترنت، ويقدم لك خطوات حاسمة لاستعادة الأمان.

10 علامات تدل على اختراق هاتفك:

وفقًا لموقع «kaspersky» وهي شركة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني، فإذا شعرت أن هاتفك «ليس كعادته»، قد يكون هناك ما يدعو للقلق. إليك أبرز العلامات التي قد تشير إلى اختراق جهازك:

استهلاك بيانات غير طبيعي: ارتفاع مفاجئ وملحوظ في استخدام بيانات الإنترنت دون تغيير في نمط استخدامك المعتاد. تدهور ملحوظ في أداء الهاتف: بطء شديد في عمل الهاتف، وتوقف التطبيقات بشكل متكرر، أو إعادة التشغيل التلقائي. ظهور تطبيقات غير مألوفة: وجود تطبيقات لم تقم بتثبيتها تظهر فجأة على شاشة هاتفك. نوافذ إعلانية منبثقة بشكل مبالغ فيه: ظهور إعلانات مزعجة ومنبثقة بشكل متكرر حتى عند عدم استخدام أي تطبيق. سخونة البطارية بشكل غير معتاد: ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل ملحوظ حتى عند عدم استخدامه لفترة طويلة. استنزاف سريع وغير مبرر للبطارية: نفاد شحن البطارية بسرعة أكبر من المعتاد دون زيادة في الاستخدام. نشاط مشبوه في الحسابات المتصلة: ملاحظة تغييرات غير مصرح بها في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. رسائل ومكالمات غير معروفة في سجلاتك: وجود رسائل نصية أو سجلات مكالمات لم تقم بها أنت. تغيرات في إعدادات الهاتف دون تدخل منك: ملاحظة تغييرات في إعدادات النظام أو التطبيقات لم تقم بإجرائها. أصوات غريبة أو تشويش أثناء المكالمات: سماع أصوات غير طبيعية أو صدى أو تشويش أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

هل هاتفي مخترق؟.. 10 مؤشرات رئيسية لـحماية بياناتك الشخصية - صورة أرشيفية

خطوات ضرورية إذا تأكدت من اختراق هاتفك:

إذا كنت متأكدًا أو تشك بشدة في اختراق هاتفك، فاتبع هذه الخطوات الحاسمة لحماية معلوماتك: