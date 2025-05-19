شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمح للأطباء بـ"رؤية" تشكل جلطات الدم الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

استخدم علماء من جامعة طوكيو تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن جلطات الدم القاتلة قبل حدوثها، حيث ابتكروا طريقة غير جراحية لمراقبة نشاط التخثر في الدم أثناء حدوثه.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة تستخدم مجهرًا قويًا لمراقبة الصفائح الدموية في الوقت الفعلي، بحسب ما ذكره الباحثون في بيان صحفي صادر عن الجامعة.

ما هو الذكاء الاصطناعي (Ai)؟

وفقاً للدكتور كازوتوشي هيروس، المؤلف الرئيسي للدراس، تلعب الصفائح الدموية، وهي خلايا دموية صغيرة تساعد في تكوين الجلطات لوقف النزيف، "دوراً حاسماً" في أمراض القلب، وخاصة مرض الشريان التاجي ، إذا كان عدد الصفائح الدموية مرتفعًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

ولمنع الجلطات الخطيرة، عادة ما يتم علاج المرضى المصابين بمرض الشريان التاجي بالأدوية المضادة للصفائح الدموية .

ومع ذلك، لا يزال من الصعب تقييم مدى فعالية هذه الأدوية في كل فرد على وجه الدقة، وهو ما يجعل مراقبة نشاط الصفائح الدموية هدفًا مهمًا لكل من الأطباء والباحثين.

غالبًا ما تعتمد الطرق التقليدية لمراقبة نشاط الصفائح الدموية على القياسات غير المباشرة أو الإجراءات الجراحية.

قال يو تشي تشو، الأستاذ المساعد في الكيمياء بجامعة طوكيو، في البيان، باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي، يعمل المجهر عالي الطاقة مثل "كاميرا فائقة السرعة تلتقط صورًا حادة لخلايا الدم أثناء تدفقها، كما تلتقط كاميرات المرور كل سيارة على الطريق، يلتقط مجهرنا آلاف الصور لخلايا الدم وهي تتحرك كل ثانية، ثم نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه الصور".

ووصف تشو أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التمييز بين صفيحة دموية واحدة ("مثل سيارة واحدة")، أو مجموعة من الصفائح الدموية ("مثل ازدحام مروري")، أو حتى خلية دم بيضاء تسير على طول الطريق ("مثل سيارة شرطة عالقة في ازدحام مروري").

وقال كيسوكي جودا، أستاذ في قسم الكيمياء بجامعة طوكيو، في البيان: "تتميز هذه التكنولوجيا بأنها تسمح للأطباء بمراقبة الصفائح الدموية في مجرى الدم بشكل مباشر وقياس كيفية تفاعلها وتكوينها للتكتلات في الوقت الحقيقي".

وأضاف أن "دراساتنا أظهرت أنها فعالة للغاية لدى المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي، وهو السبب الأكثر شيوعاً للنوبات القلبية وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة والعالم".

وعندما اختبر الباحثون هذه التقنية على أكثر من 200 مريض، وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أكثر خطورة كان لديهم المزيد من التكتل في دمائهم.

وأشار الباحثون إلى أن عينة الدم المأخوذة من ذراع المريض واختبارها بالأداة أعطت نتائج مماثلة تقريبا لعينة الدم المأخوذة مباشرة من شرايين القلب.

ويقول الباحثون إن هذه التطورات لديها القدرة على تغيير معايير الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب التاجية.