شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان.. كبسولة هتساعدك تلم المنهج في أقل وقت والان مع تفاصيل الخبر

مراجعة ليلة الامتحان تمثل تحديًا كبيرًا للطلبة والآباء والأمهات، خاصة مع ضيق الوقت وطول المنهج، لكن يمكن بقليل من التركيز والتنظيم، "لم المنهج" والمعلومات المهمة فى وقت قصير، من خلال بعض النصائح..

تحديد الأولويات

وفقًا لموقع parents يمكنك أن تبدأ بتحديد أهم الأجزاء في المنهج التى عليها تركيز أكبر في الامتحانات أو الأجزاء الصعبة خلال المذاكرة.

ويجب تقسيم المنهج لأجزاء صغيرة ومحددة لمراجعتها في فترات زمنية قصيرة، مع تخصيص وقتًا لكل جزء من المنهج بناءً على أهميته وصعوبته

التركيز على النقاط الأساسية فى المنهج

يمكن للطالب أن يقوم بمراجعة الملخصات فى ليلة الامتحان مع قراءة العناوين الرئيسية والفرعية لاسترجاع الهيكل العام للمنهج.

وضرورة حل الأمثلة والتمارين الهامة مع مراجعة القوانين والمفاهيم الأساسية.

استخدام طرق فعالة للمراجعة القراءة النشطة

استرجع المعلومات في دماغك أثناء القراءة أو اكتب ملاحظات سريعة.

الخرائط الذهنية

يمكن عمل خريطة ذهنية سريعة لأهم النقاط في كل فصل من المنهج.

تنظيم الوقت

يمكنك تقسيم وقت المذاكرة لفترات قصيرة (مثلاً 45 دقيقة مذاكرة و10 دقائق راحة) للحفاظ على تركيزك وعدم الشعور بالملل مع أخذ فترات راحة.

التكرار

امنح طفلك الفرصة لقراءة وتكرار ما تعلمه معك، حيث إن فرصة التعبير بصوت عالٍ عما يدور في أذهانهم يمكن أن تساعد في توضيح ما إذا كانوا قد استوعبوا المفاهيم أم أنها لا تزال غامضة، من الطرق الأخرى التي قد تتمكن من المساعدة بها هي استخدام الاختبارات والخرائط الذهنية والمقاطع الصوتية لمعرفة ما تعلموه.

المراجعة مع الأصدقاء

شجعهم على المراجعة مع الأصدقاء إذا كان ذلك شيئًا يستمتعون به ويمنحهم فرصة لاختبار بعضهم البعض، وتبادل ملاحظات المراجعة في أجواء مختلفة.

الامتحانات / الأسئلة المحددة بوقت

مع اقتراب الامتحانات، سيستفيد طفلك من إكمال عدد من أسئلة الامتحانات السابقة ساعدهم على الاستعداد من خلال إنشاء بيئة تشبه الظروف التي من المحتمل أن يواجهوها في قاعة الامتحان – قلل من الأصوات الخارجية، وقم بإعداد مكتبه، وإذا أمكن، حدد ساعة واحدة ينهى فيها الاختبار لتشجيع طفلك على إدارة الوقت في ظل ظروف الاختبار، بمجرد انتهاء الوقت المخصص، اجعل طفلك يتوقف عن الكتابة لأنه قد يميل إلى الاستمرار، إذا لم ينهوا الاختبار، اطلب منهم التفكير في الأسباب، هل يحتاجون إلى إجراء المزيد من المراجعة، أو تحسين إدارة وقتهم.

اجعل طفلك يشرح لك الدرس

هناك أسلوب آخر فعال للمراجعة وهو تشجيع طفلك على التحدث من خلال معرفته بالموضوع. من خلال القيام بدور الطالب، اطلب من طفلك أن يشرح موضوعًا من أحد مواضيعه، استمع جيدًا ولا تخف من طرح سؤال عليهم إذا كنت لا تفهم تمامًا ما يقولونه، أظهرت الدراسات أن إحدى أفضل الطرق للمراجعة هي تعليم الآخرين.