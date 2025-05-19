شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لالتهاب الأمعاء يجب ألا تتجاهلها وطرق السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

مرض التهاب الأمعاء هو مرض مناعى يغطي مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الأمعاء، وهناك نوعان رئيسيان من التهاب الأمعاء هما التهاب القولون التقرحي (UC) ومرض كرون (CD)، وفى اليوم العالمي للمرض نسلط الضوء على أهم الأعراض التى لا يجب تجاهلها.

وفقًا لموقع medicinenet health عند وجود التهاب حاد، يُعتبر المرض في مرحلة نشطة، ويعاني الشخص من تفاقم الحالة، أما عندما تكون درجة الالتهاب أقل (أو غائبة)، فعادةً ما يكون الشخص بلا أعراض.

أعراض لا يجب تجاهلها لالتهاب الأمعاء وجود دم في البراز

وجود دم في البراز ليس أمرًا طبيعيًا على الإطلاق، قد يكون علامة على التهاب نشط في داء الأمعاء الالتهابي، خاصةً التهاب القولون التقرحي. إذا شُخِّصت بداء الأمعاء الالتهابي، فقد يشير نزيف المستقيم إلى عدم السيطرة على المرض بشكل جيد، وخطة علاجك بحاجة إلى تعديل.

الغثيان والقيء بعد الأكل

قد يكون الغثيان والقيء بعد تناول الطعام من أعراض داء الأمعاء الالتهابي، وخاصةً داء كرون الذى قد يؤدي إلى التهاب طويل الأمد قد يُسبب تضيقًا في الأمعاء الدقيقة، ما قد يؤدي إلى انسدادها مع مرور الوقت، وقد يمنع هذا التضيق مرور الطعام بشكل طبيعي عبر الجهاز الهضمي، ما يُسبب الغثيان والقيء.

آلام المفاصل المستمرة مع الطفح الجلدي

قد يكون ألم الركبة أو المعصم أو أسفل الظهر المستمر، بالإضافة إلى ظهور بقع حمراء على الجلد بشكل متقطع، من علامات إصابتك بمرض التهاب الأمعاء أو توقف دواء التهاب الأمعاء عن العمل، قد يكون ألم المفاصل والطفح الجلدي من علامات انتشار الالتهاب المصاحب لمرض التهاب الأمعاء خارج الأمعاء.

ألم مستمر في المعدة

من الشائع الإصابة بالتهاب المعدة والشعور بألم في البطن من حين لآخر، ولكن بالنسبة لمرضى داء الأمعاء الالتهابي، قد يستمر ألم البطن ويزداد مع مرور الوقت، وقد يكون ألم البطن المستمر علامة على نوبة داء الأمعاء الالتهابي، أو انسداد معوي، أو عدوى شديدة في القولون، لذا لا يجب تجاهل ألم البطن الذي لا يتحسن مع مرور الوقت، أو يزداد سوءًا.

الذهاب كثيرا للحمام الذي يؤثر على حياتك اليومية

كمية البراز الكبيرة والسريعة التي تؤثر على جودة حياتك تُعدّ علامة تحذيرية كبيرة لمرض التهاب الأمعاء خاصة تلك التى تعوق مجريات يومك العادى، أو تجعلك تستيقظ ليلا ، فهذا ليس طبيعيًا، ومع ذلك يحاول المرضى تطبيعه بإقناع أنفسهم بأنه مجرد متلازمة القولون العصبي أو التوتر".

إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض الخمسة، فاستشر طبيب أمراض الجهاز الهضمي، على الرغم من أنه لا يوجد علاج لداء الأمعاء الالتهابي حتى الآن، ولكن هناك أدوية للسيطرة على الأعراض

طرق السيطرة على المرض

يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر على النشاط الالتهابي في داء كرون.

إدارة التوتر والإقلاع عن التدخين مهمان أيضًا في علاج وإدارة مرض التهاب الأمعاء.

يعتمد العلاج الطبي لداء الأمعاء الالتهابي على ما إذا كان داء كرون أو التهاب القولون التقرحي، فقد تُوصف الأدوية ويمكن علاج التهاب القولون التقرحي جراحيًا، بينما لا يمكن علاج داء كرون.

تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج مرض التهاب الأمعاء الساليسيلات الأمينية، والمضادات الحيوية ، والكورتيكوستيرويدات، وعوامل تعديل المناعة، والعوامل البيولوجية (عوامل مضادة لعامل نخر الورم (TNF).