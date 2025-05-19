شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: عالمة أسترالية تحذر من جائحات مستقبلية بسبب تراجع التطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

أجرت صحيفة الجارديان حوارًا مع راينا ماكنتاير، أستاذة الأمن البيولوجي العالمي بجامعة نيو ساوث ويلز الإسترالية، والتي كانت تعد شخصيةً بارزةً على شاشات التليفزيون الأسترالي أثناء جائحة كورونا "كوفيد-19"، وذلك بعد إصدارها كتاب "أمة اللقاح"، والذى حذرت فيه من أن 200 عام من التقدم الطبي أصبحت الآن في خطر بسبب تراجع التطعيمات بالوقت الحالي.

وقالت ماكنتاير أنه في حالة غياب اللقاحات، كان العالم سيشهد 5 ملايين حالة وفاة بسبب الجدري سنويًا في منتصف التسعينيات، كما منعت لقاحات الجدري أكثر من 190 مليون حالة وفاة منذ عام 1980، لكن بدون اللقاحات سيشهد العالم ارتفاعًا في الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا وغيرها، مما سيؤدي إلى ارتفاع في وفيات الرضع.

وحذرت ماكنتاير، من أنه من المتوقع أن يشهد العالم ارتفاعًا في نسبة الإصابات بالأمراض المعدية، التي كانت نادرة سابقًا، لتصبح من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

أسباب ارتفاع الإصابات بالحصبة

وخلال الحوار أوضحت ماكنتاير أن العالم يشهد اليوم أوبئة الحصبة، نظرا لتراجع معدلات تطعيم الأطفال بعد جائحة كوفيد، والأمر الذى يفسر جزئيًا عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مما يستلزم الحذر الشديد للحفاظ على سيطرة جيدة على الحصبة.

تحورات فيروس الإنفلونزا

وأشارت إلى وقوع العديد من أوبئة الإنفلونزا عبر التاريخ، وتحدث عندما يختلط فيروس إنفلونزا الطيور الجديد بفيروس إنفلونزا بشري لتكوين سلالة وبائية جديدة تمامًا قادرة على الانتشار بسهولة بين البشر، وعادة ما يكون معدل الوفيات في جائحة الإنفلونزا مرتفعًا، فقد تسبب جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨ في وفيات بين صغار السن وكبار السن، وكذلك بين الشباب الأصحاء.

وأضافت أن الانتشار غير المسبوق لإنفلونزا H5N1 حول العالم منذ عام ٢٠٢٠ ، يرفع من احتمالية حدوث جائحة إنفلونزا ناجمة عن تحور هذا الفيروس للتكيف مع البشر.

أسباب انتشار الاتجاه المناهض للتطعيمات

وكشفت ماكنتاير أن تزايد المقالات مدفوعة الأجر، في مجلات تحمل أسماء مشابهة لدوريات علمية مرموقة، ساهم في الترويج لمعلومات زائفة، وتحديدا حول اللقاحات، بجانب الترويج لتلك المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذى ظهر بوضوح خلال جائحة كوفيد-19، عندما تم الترويج بكثافة لمعلومات مضللة ومناهضة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن استعادة الثقة في اللقاحات لن تكون مهمة سهلة، و يتطلب هذا جهدًا مشتركًا من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المستهلكين والمجتمعات المحلية، كما أن القدرة على رصد المعلومات المضللة وتتبعها ستكون مفيدة للحكومات لتمكين الاستجابة المبكرة وتعزيز الصحة.