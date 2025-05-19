شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تذاكرى لطفل فرط الحركة ونقص الانتباه فى مراجعات قبل الامتحان؟ والان مع تفاصيل الخبر

المذاكرة لطفل يعاني من فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) قبل الامتحان تتطلب صبرًا وجهدًا من قبل الوالدين، وفى السطور التالية نقدم خطة متكاملة لمراجعة قبل الامتحان لطفل فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأكد الدكتور محمد محمود حمودة، استشارى ومدرس الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، أن كثير من الأمهات تعتقد أن ابنها طفل "شقى" أو لا يذاكر جيدا، لكن فى الحقيقة أن طفلك قد يكون يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مضيفا أنه اضطراب شائع و 8% من أطفال المدارس يعانون منه.

وأوضح أن أهم 3 أعراض لطفل فرط الحركة ونقص الانتباه أولها أن حركته كثيرة وانتباهه قليل ولا يكمل أي شيء للآخر ودائما يعاني من الاندفاع والتسرع ولا ينتظر دوره سواء في الطابور أو حتى الكلام.

وأشار إلى أن طفل فرط الحركة ونقص الانتباه يحتاج علاج دوائي لأن هذا الاضطراب عبارة عن خلل كبير في المخ في القشرة الجبهية ويحتاج إلى علاج دوائي.

وأوضح الدكتور محمد حمودة أن الطفل المصاب بهذا الاضطراب يولد ولديه جينات وراثية لفرط الحركة ونقص الانتباه، مشيرًا إلى أنه مرض جينى في أقارب الدرجة الأولى خاصة عند الآباء، حيث إن 8% من الآباء المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه ينتقل المرض إلى أبنائهم.

وتابع أن العامل الأساسى لفرط الحركة ونقص الانتباه بيولوجى، لأن القشرة الجبهية للمخ لا تستطيع السيطرة على الاندفاعية والحركة والانتباه نتيجة خلل في نقص الناقل العصبى الدوبامين، مضيفًا أن عدم علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يجعل الطفل ينتقل لمراحل أسوأ، حيث قد يصاب باضطراب العناد وكذلك مشاكل سلوكية عديدة.

المذاكرة مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

وأوضح الدكتور حمودة أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعانون عادة من مشاكل في المدرسة لذا يجب أن تتضمن خطط إدارة السلوك استراتيجيات لدعم تعلمهم.

وأكد أنه يمكن للأم تقسيم المهام إلى أجزاء أصغر وابعاد الطفل عن المشتتات وخلق مناخ هادئ للمذاكرة الجيدة خاصة في فترة مراجعة قبل الامتحان.

وشدد استشاري الطب النفسي على ضرورة عمل قائمة مرئية لمهام طفلك أو الاحتفاظ بنسخة من جدول المراجعة النهائية والمذاكرة حيث يمكن لطفلك رؤيته أمامه دائمًا، حتى يتذكر المهام المطلوبة منه.

وأضاف أنه يمكن القيام بمذاكرة المواد الأكثر صعوبة في الصباح أو بعد فترات الراحة، مع ضرورة إعطاء طفلك بعض الوقت الإضافي لإنهاء المهام اذا لم ينتهي منها فى الوقت المحدد.

خطة لمذاكرة فعالة لطفل فرط الحركة ونقص الانتباه

وبحسب موقع raising children يمكن اتباع النصائح التالية للمذاكرة لطفل فرط الحركة ونقص الانتباه:

- اختيار مكانًا للمذاكرة خاليًا من المشتتات قدر الإمكان وترتيب الأدوات والمواد الدراسية بشكل منظم لتجنب الفوضى.

- تأكدي من أن مكان المذاكرة مضاء بشكل جيد ومريح وذو تهوية جيدة.

- تقليل المثيرات الحسية، حاول تقليل الضوضاء والألوان الزاهية والحركة في محيط المذاكرة.

- توفير أدوات حسية: قد يساعد توفير أدوات حسية هادئة مثل كرة ضغط صغيرة أو قطعة من الصلصال في تهدئة حركة الطفل وتشتيته أثناء المذاكرة.

- تقسيم المذاكرة إلى فترات قصيرة من خلال تقنية البومودورو وهي تقسيم وقت المذاكرة إلى فترات قصيرة (مثل 25 دقيقة مذاكرة يليها 5 دقائق استراحة)، هذه الفترات القصيرة تساعد على الحفاظ على تركيزه وتجنب الملل والإرهاق.

- قسمي المادة الدراسية إلى مهام صغيرة ومحددة يمكن إنجازها في كل فترة مذاكرة هذا يعطيه شعورًا بالإنجاز ويحفزه على الاستمرار.

- استخدام الألعاب والأنشطة فى المذاكرة على سبيل المثال، استخدمي البطاقات التعليمية، أو الألغاز، أو المسابقات الصغيرة.

-ربط المعلومات الدراسية بمواقف حياتية واقعية لجعلها أكثر جاذبية وسهولة في التذكر.

- استخدام الوسائل البصرية والسمعية مثل: الرسوم البيانية، والجداول، والصور، ومقاطع الفيديو التعليمية لجعل المادة أكثر وضوحًا وتنوعًا.

- إذا كان طفلك يستمتع بالتلوين والرسم، شجعيه على تلخيص المعلومات أو عمل خرائط ذهنية باستخدام الألوان والرسومات.

- المذاكرة أثناء الحركة: إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، قد يستفيد بعض الأطفال من المذاكرة أثناء الوقوف أو المشي ذهابًا وإيابًا.