شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك تناول البروتين بجانب فنجان قهوتك الصباحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القهوة هي المشروب الصباحي الأول والأكثر شيوعًا، ولكن بعض الإضافات الجانبية لقهوتك الصباحية تجعلها خيارًا صحيًا مفيدًا يعزز صحتك على مدار اليوم.

فوائد القهوة

وفقًا لتقرير نشر في موقع health الطبي، فالقهوة بالفعل غنية بمضادات الأكسدة وتساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقاوم بعض الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب وتعمل على تحسين الأداء البدني وإدارة الوزن.

فوائد تناول البروتين بجانب القهوة

إذا تناولنا بعض البروتين بجانبها، يساعد ذلك على إنتاج الجسم للمزيد من الفوائد الصحية، والتي من بينها:

- تعزيز الأداء البدني وأداء تمارينك الرياضية اليومية.

- يعزز من تعافي العضلات وقوتها وإصلاح أنسجة العضلات.

- تناول بعض البروتين قد يحسن الكتلة العضلية صباحًا.

- بجانب الكافيين في القهوة، فهو يعزز من المركب النشط الرئيسي داخل القهوة وبالتالي يحسن القدرة على التحمل وقدرة على بذل مزيد من الجهد دون أن تعاني من مشكلة الكافيين والبروتين.

إنقاص الوزن

- البروتين والكافيين يساعدان سويًا على إنقاص الوزن، لأن البروتين يقلل من دهون الجسم ويمنع فقدان العضلات وزيادة القدرة على حرق السعرات الحرارية.

- بينما يساعد أيضًا على تقليل كمية تناول الطعام والشعور بالشبع على أطول فترة ممكنة وزيادة الهرمونات التي تقلب الشهية.

- وكذلك بعض المركبات الموجودة في القهوة التي تقلل الدهون في منطقة البطن وتزيد كمية الطاقة وحرق الدهون الزائدة.

تحسين الوظائف العقلية والإدراكية

البروتين والقهوة معًا يساعدان على تحسين الوظائف العقلية والإدراكية، فالقهوة منشط لليقظة والانتباه وسرعة رد الفعل، بينما البروتين يعمل على تقليل خطر التدهور المعرفي ويحتاج الجسم لبعض البروتين لإنتاج النوى العصبية وتحسين عمل الخلايا العصبية.

أفضل أوقات تناول البروتين والقهوة معًا

أفضل أوقات تناول البروتين والقهوة معًا هو صباحًا أو بعد الظهر لتجنب اضطراب جودة النوم وكمية النوم. يجب الانتظام في تناول البروتين على مدار اليوم من خلال نظام غذائي متوازن.

مصادر جيدة للبروتين

- الجبن القريش.

- الزبادي اليوناني.

- البيض.

- سمك السالمون.

- زبدة الفول السوداني.

- بذور اليقطين.