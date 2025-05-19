انسداد الأنف عند الرضع والأطفال وطرق فعالة لعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - احتقان الأنف، المعروف باسم انسداد الأنف، هو حالة يمكن أن تؤدي إلى شعور طفلك بعدم الراحة وصعوبة التنفس، وقد يصاب الأطفال بهذه الحالة عادة بسبب تراكم المخاط نتيجة الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية، وفي المقابل يعد من الصعب تخفيف انسداد أنف الطفل إذا كنت تعرفين الخطوات الصحيحة، وللتغلب على صعوبات التنفس لدى طفلك، إليك وفقاً لموقع "هيلث" أهم النصائح للتعامل مع احتقان الأنف عند الأطفال.

علامات احتقان الأنف لدى الأطفال

أنف طفلك المسدود قد يؤثر على رضاعته-الصورة من موقع AdobeStock

عندما يكون أنف طفلك مسدوداً، فستلاحظين عادةً العلامات التالية:

إفرازات مخاطية سميكة من الأنف

تغير لون المخاط الأنفي

الشخير أثناء النوم

السعال

الأنف المسدود، عند بلع الطعام يجعل التنفس صعباً.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتنوع الأسباب، وتتراوح بين الحساسية، والعدوى الفيروسية، وجفاف الهواء، والتلوث، أو انحراف الحاجز الأنفي الذي يفصل بين فتحتي الأنف.

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كيفية علاج انسداد الأنف عند الأطفال

إذا كان الطفل يعاني من انسداد الأنف، فعادةً ما يؤدي ذلك إلى إصابته باضطرابات النوم لأنه لا يستطيع التنفس بسهولة في الليل، يحدث هذا عادة بسبب تراكم المخاط في الأنف، والذي يعد آلية طبيعية يستخدمها جسم الطفل لطرد الجراثيم، فعلى الرغم من أن هذه الحالة عادة ما تكون غير ضارة، إلا أنها قد تسبب السعال لدى الأطفال بالإضافة إلى صعوبة التنفس.

كمية كافية من السوائل

من طرق تخفيف احتقان الأنف عند الرضع التأكد من حصول الطفل على الكمية الكافية من السوائل، والتي تساعد على تهدئة جفاف الحلق وتخفيف المخاط في الأنف ولتوفير كمية كافية من السوائل اليومية للطفل، عليك إرضاع طفلك عن طريق الرضاعة الطبيعية، وذلك إذا كان عمره أقل من ستة أشهر، وفي المقابل، إذا بدأ الطفل بتناول أطعمة الفطام، فقدمي له الماء الدافئ بكمية مناسبة وتجنبي تقديم المشروبات السكرية له بكثرة.

تنظيف المخاط الجاف

عندما يُصاب الطفل بسيلان الأنف، قد يتصلب المخاط الأنفي ويتحول إلى قشرة إذا لم يتم تنظيف أنف طفلك بانتظام، فقد يساعد تنظيف أنف الطفل على تفادي إصابته بأعراض الاحتقان ولتسهيل ذلك، يمكنكِ تنظيف أنف الطفل أثناء نومه.

تصحيح طريقة نوم الطفل

الطريقة التالية لعلاج انسداد الأنف هي تصحيح طريقة نوم الطفل، اجعلي رأسه أعلى من منطقة الصدر حتى يمكنه التنفس بسهولة أكبر، ومنع دخول المخاط إلى تجويف الأنف إضافة إلى أن رفع رأس الطفل قد يمنع تجلط المخاط في الأنف، ما يسمح للطفل بالتنفس بحرية رغم سيلان أنفه.

التربيت على ظهر الطفل ببطء

عادةً ما يكون الأطفال الذين يعانون من انسداد الأنف منزعجين إذا ناموا في وضعية الاستلقاء، لذا حاولي حمل الطفل في وضع مستقيم مع تهدئته لينام.

يمكن أيضاً أن تصاحب هذه الطريقة التربيت ببطء ولطف على ظهر الطفل، ضعيه في وضعية الاستلقاء، ثم ربتي على ظهره ببطء، سيساعد ذلك على طرد المخاط الذي يسد الأنف.

استخدام جهاز ترطيب الهواء

من الطرق الأخرى لتخفيف انسداد الأنف عند الأطفال ليلاً استخدام جهاز ترطيب الهواء، يساعد البخار الناتج عن جهاز الترطيب في الحفاظ على دفء الغرفة ورطوبتها، مما يمنع تصلب المخاط في أنف الطفل، والتسبب في احتقان الأنف.

شفط المخاط

يفضل استخدام المحلول الملحي لإذابة المخاط -الصورة من موقع AdobeStock

إدخال الشفاط إلى فتحة الأنف بلطف كي لا يتأذى أنف الطفل، يفرغ الهواء من الشفاط بشكل تدريجي حتى يتم شفط المخاط، ويفضل استخدام المحلول الملحي لإذابة المخاط قبل عملية شفط المخاط.

هذه الطريقة العلاجية مناسبة للأطفال دون سن 6 أشهر، مع ذلك، إذا لم تستخدميها من قبل، يُنصح باستشارة الطبيب أولاً لمعرفة التعليمات الصحيحة.

استحمام الطفل بالماء الدافئ

يُمكن أيضاً استحمام طفلك بالماء الدافئ كعلاج منزلي لاحتقان أنفه، فقد يُساعد البخار الناتج عن الماء الدافئ على تخفيف تراكم المخاط في أنف الطفل، وتخفيف احتقانه، وبعد الاستحمام يُمكنك تدليك أنف طفلك وجبينه وصدغيه وعظام وجنتيه للسماح له بالتنفس بشكل أكثر راحة.

حمامات الشمس

استحمام الطفل بالماء الدافئ، يُمكن أن يساعد في تخفيف احتقان أنفه، فمن المعروف أن أشعة الشمس الدافئة تُخفف أيضاً أعراض احتقان الأنف، وتساعد على تجنب العدوى الفيروسية والبكتيرية.

استشيري طبيب أطفال

هناك طريقة أخرى لعلاج احتقان الأنف عند الأطفال، وهي استشارة طبيب الأطفال لفحص الطفل في المستشفى على الفور، ووصف الأدوية المناسبة له، وبالإضافة إلى ذلك يجب عليك أيضاً استشارة طبيب الأطفال إذا كان الطفل:

لا يتغوط بسلاسة، أو يتقيأ ويعاني من الحمى

حالة الطفل ازدادت سوءاً

صعوبة في التنفس

الأنين بعد كل نفس.

تتحول المنطقة المحيطة بالشفتين والأنف إلى اللون الأزرق، وذلك لأن هذه الأعراض قد تكون علامة على أن الطفل يعاني من مشاكل صحية أخرى، وسيقوم طبيب الأطفال بنصحك بشأن الفحوصات التي يجب إجراؤها والعلاج المناسب لطفلك.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.