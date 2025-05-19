شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة يابانية بدون مجهود.. مشروبات تعزز النضارة والدموية والان مع تفاصيل الخبر

حلم كل فتاة هذه الأيام، البشرة اليابانية التي تتمتع بالصفاء والنقاء، ويطلق عليها أيضًا "البشرة الزجاجية" الوردية التي لا تعاني من شوائب وتتميز بتوحيد لونها مع ملمسها الرائع الناعم الخالي من الحبوب والبثور والتقشر والتشققات، ويمكن الحصول على هذه البشرة بمجموعة من النصائح والمشروبات والتغذية الجيدة، هذا ماذكره تقرير نشر في موقع سكين كيرافت.

ماء العسل بالليمون

الذي يحدث فرقًا كبيرًا وفقًا للدراسات في البشرة، وأحد أهم العلاجات الطبيعية لتشققات البشرة. عصير الليمون فعال ضد نمو الفطريات المسببة لأمراض الجلد، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد الخلايا وعدد نمو خلايا الجلد السليمة. يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، ويعمل على إزالة الزيوت من البشرة. يمكن أن تتناولوا على معدة فارغة بإضافة ليمونة كاملة إلى كوب من الماء وملعقة من العسل.

عصير الفاكهة الصحي

دون إضافة السكريات الذي يحتوي على مضادات أكسدة مثل التفاح والبرتقال لمنع علامات الشيخوخة المبكرة، وأيضًا الرمان، حيث يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة تساعد على تجديد خلايا الجلد والبشرة ومكافحة الجذور الحرة.

الشاي الأخضر

أحد أهم المشروبات الصحية التي تحتوي على مضادات أكسدة صحية وتعزز من عملية التمثيل الغذائي، ويحتوي على الكاتيكين، مضاد للأكسدة الذي يؤخر الشيخوخة ويعمل على تعزيز صحة الجلد ويعالج حب الشباب ويفتح المسام ويحسن من صحة البشرة.

عصائر الخضراوات

الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية أحد أهم الخيارات الصحية لإشراقة طبيعية وتقاوم ظهور حب الشباب والجفاف بشكل عام، فضلًا عن أنها تعزز من توحيد لون البشرة وإزالة السموم، ويعد عصير الخيار والسبانخ أحد أهم الخيارات المثالية.

عصير الجزر والشمندر

وهو من الخضراوات الصحية التي إذا دمجناها معًا تسهل من حركة الأمعاء وتنقي الجسم من السموم حسب وظائف الكبد، ولها تأثير كبير على البشرة تجعلها ناعمة ونضرة وحيوية، كما أنه يقاوم حب الشباب وظهوره ويقلل من البثور.

الكركم

يمكن أن تتناول حليب الكركم المضاد الحيوي والمضاد للفيروسات بشكل كبير ومعروف، ويمكن غلي الحليب وتركه حتى يبرد ووضع جذر من الكركم الطازج ويخلط جيدًا ويتم تناوله.

ماء جوز الهند

من المشروبات الصحية المفيدة التي تقاوم التجاعيد والخطوط الدقيقة وتعمل على إنتاج الكولاجين وتحسن مرونة البشرة، وتعد صحة الجلد لغناها بفيتامين ب2 وفيتامين ج، لتحسين إشراقة البشرة.