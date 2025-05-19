شكرا لقرائتكم خبر عن يعني إيه حمل عالي الخطورة وأبرز النصائح للحفاظ على سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

في مقال نُشر في صحيفة Hindustan Times، أوضحت الدكتورة سوشيتا بارتي، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى "مذرهود" بمدينة بيون، أن الحمل عالي الخطورة يتطلب رعاية طبية دقيقة نظرًا لوجود عوامل صحية قد تؤثر على الأم أو الجنين أو كليهما.

من هن النساء المعرضات للحمل عالي الخطورة؟

العمر: النساء دون سن 17 أو فوق 35 عامًا معرضات لمضاعفات أكبر أثناء الحمل.

التاريخ الطبي: وجود أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، السكر، أمراض القلب أو اضطرابات المناعة الذاتية يزيد من مخاطر الحمل.

مضاعفات سابقة: تاريخ من الإجهاض، الولادة المبكرة، أو العمليات الجراحية مثل إزالة الأورام الليفية قد يجعل الحمل الحالي عالي الخطورة.

نمط الحياة: كالتدخين، تؤثر سلبًا على الحمل.

مشاكل أثناء الحمل: ظهور حالات مثل سكر الحمل، تسمم الحمل، أو مشاكل في المشيمة تتطلب مراقبة طبية دقيقة.

7 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء الحمل عالي الخطورة

1. المتابعة الطبية المنتظمة: الزيارات المتكررة للطبيب تساعد في مراقبة نمو الجنين واكتشاف أي مشاكل مبكرًا.

2. اتباع نظام غذائي متوازن: تناول أطعمة غنية بالحديد، الكالسيوم، وحمض الفوليك يدعم صحة الأم والجنين.

3. تجنب الأطعمة المصنعة والبقاء رطبة: الابتعاد عن الأطعمة المصنعة، شرب كميات كافية من الماء، وتجنب الكحول والتدخين.

4. إدارة الحالات الصحية المزمنة: في حال وجود أمراض مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يجب العمل مع الطبيب لإدارتها خلال الحمل.

5. ممارسة التمارين المناسبة: القيام بتمارين خفيفة بعد استشارة الطبيب يمكن أن يكون مفيدًا.

6. الحصول على الدعم النفسي: التحدث مع مستشار أو الانضمام إلى مجموعات دعم يمكن أن يساعد في تقليل التوتر.

7. الاستعداد للولادة: التخطيط المسبق والاستعداد للولادة يمكن أن يقلل من القلق والمخاطر المحتملة.