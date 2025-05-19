4 طرق لاستخدام القرفة في خفض مستويات الكوليسترول الضار

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لا شك أنه مع تزايد حالات الإصابة بالنوبات والسكتات القلبية، يزداد اهتمام الناس تدريجيًا بتحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار، خاصة أن هذا النوع من الكوليسترول سببًا لمعظم أمراض القلب، ولكن مع اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأدوية الموصوفة والأطعمة والمشروبات الصحية يُمكن تحسين صحة القلب، ويمكن لاستخدام القرفة أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار بأكثر من طريق، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 4 طرق بسيطة لإضافة القرفة إلى نظامك الغذائي بما يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي خاصة عند تناولها مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

كيف تساعد القرفة في خفض مستويات الكوليسترول؟

القرفة ليست مجرد توابل شائعة لنكهتها العطرية الدافئة، بل هي أيضًا علاج طبيعي وفعال لضبط مستويات الكوليسترول، فهى غنية بمضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للالتهابات، وقد ثبت أن القرفة تخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، وتُحسن صحة القلب بشكل عام.

فيما يلى.. 4 طرق فعالة لاستخدام القرفة لخفض مستويات الكوليسترول الضار مشروب القرفة

من أبسط الطرق لإدخال القرفة إلى روتينك اليومي هو تناول مشروب القرفة، ويمكن إعداد هذا المشروب بسهولة، فقط اغلي كوبًا من الماء، وأضف إليه ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، واتركه منقوعًا لمدة 5-10 دقائق، حيث يساعد تناول هذا المشروب الدافئ يوميًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

مشروب القرفة بالعسل

يضاعف مزج ملعقة من العسل إلى كوب من مشروب القرفة الدافئ الفوائد الصحية، حيث يصبح هذا المزيج فعالًا لصحة القلب، فقط أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى مشورب القرفة، وتناوله في الصباح على معدة فارغة للتخلص من تراكم اللويحات في الشرايين، وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

أضف القرفة إلى العصائر

إضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى كوب العصير المفضل لديك في الصباح، تعتبر طريقة بسيطة وفعالة لتحسين صحة القلب، حيث تتمتع القرفة بخصائصها المضادة للالتهابات، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه في العصير، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، جرب إضافة القرفة إلى عصير الموز أو التوت لتعزيز صحة القلب.

دقيق الشوفان

يُعرف دقيق الشوفان بفوائده في خفض الكوليسترول بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، ويمكن لإضافة ملعقة صغيرة من القرفة على دقيق الشوفان وتناوله في الصباح أن يحسن نكهته ويُعزز قدرته على خفض الكوليسترول الضار ومن ثم تعزيز صحة القلب.