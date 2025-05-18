شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. كيف تحمى نفسك من التراب والحر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م

فترة الحمل من أصعب ما تمر به النساء، وخلال تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية، يقدم الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في عين شمس بعض النصائح لكيفية حماية الحامل أثناء العاصفة الترابية وتأثيراتها المحتملة.

أولًا: لماذا العواصف الترابية خطيرة على الحامل؟

الجزيئات الدقيقة في الهواء يمكن أن تدخل الجهاز التنفسي وتسبب:

التهابات في الرئة أو الشعب الهوائية.

ضيق تنفس خاصةً إذا كانت الحامل تعاني من الربو أو الحساسية.

زيادة خطر الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة في حال التعرض المتكرر لتلوث الهواء.

ثانيًا: كيف تحمين نفسك وجنينك خلال العاصفة الترابية؟1. البقاء داخل المنزل

اختاري غرفة داخلية لا تحتوي على نوافذ كثيرة.

ضعي قطعة قماش مبللة على حواف النوافذ لزيادة الحماية من تسرب الغبار.

2. تشغيل التكييف أو جهاز تنقية الهواء

مكيف الهواء يفلتر بعض الغبار، ويفضل استخدام "الفلاتر عالية الكفاءة".

جهاز تنقية الهواء يزيل الجزيئات الضارة من الجو، خاصة إن كنتِ في منطقة متكررة التعرض للعواصف.

3. ارتداء الكمامة

الكمامات القماشية أو العادية ليست كافية في العواصف القوية.

ارتدي كمامة لأنها تحمي بنسبة عالية من الجزيئات الدقيقة.

4. العناية بالجهاز التنفسي

استنشقي بخارًا دافئًا مع بعض الأعشاب مثل النعناع (إن لم يكن لديكِ حساسية منه) لترطيب الممرات الهوائية بعد التعرض لأي غبار.

استخدمي بخاخات أنف ملحية لترطيب الأنف إذا شعرتِ بجفاف أو احتقان.

ثالثًا: التغذية والراحة

أكثري من شرب السوائل (ماء، أعشاب خفيفة مثل البابونج).

تناولي أغذية تحتوي على مضادات أكسدة (مثل الفواكه والخضراوات الطازجة) لدعم جهازك المناعي.

خذي قسطًا كافيًا من الراحة، فالإجهاد قد يزيد تأثير التلوث على الجسم.

رابعًا: متى تطلبين المساعدة الطبية؟

إذا لاحظتِ التالي:

ضيق نفس متزايد.

دوخة أو خفقان.

سعال شديد لا يتوقف.

أو تحركات غير طبيعية للجنين.

فاذهبي فورًا للطبيب أو المستشفى، خاصة إذا كانت لديكِ حالة صحية سابقة مثل الربو.