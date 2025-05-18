شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بريطانية تكتشف إصابة عينها بعدوى نادرة بعد سباحتها بنهر الأمازون والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت طبيبة تبلغ من العمر 29 عامًا من مدينة بريستول البريطانية، من إنقاذ بصرها بعد أن كشف اختبار طبى حديث، عن إصابتها بعدوى غامضة عانت منها لمدة خمس سنوات.

وعرض موقع "BBC" تجربة إيلي إروين، والتي عانت من التهاب مستمر في عينها اليمنى لم يختف طوال تلك الفترة، ما أدى إلى تشوش الرؤية، لم يجدى أي علاج نفعًا، حتى أنها فكرت في استئصال عينها في مرحلة ما، خوفًا من انتقال العدوى لعينيها الأخرى.

معاناة من عدوى غامضة

في عام 2019، وبينما كانت لا تزال تدرس الطب، بدأت إيلي تعاني من التهاب في عينها اليمنى، وجاءت جميع فحوصات العدوى سلبية، عندها افترض الأطباء أنها مصابة بمرض مناعي ذاتى، وتم وصف قطرات العين الستيرويدية ومثبطات المناعة لعلاجها، وكان من الضروري إعطاء بعضها عن طريق الحقن الوريدي.



العدوى النادرة بالعين

وأدى العلاج والالتهاب إلى إصابة إيلي بإعتام عدسة العين، والذي كان لا بد من إزالته جراحيًا، وذلك بعد تخرجها من كلية الطب مباشرة، وبعد فشل كافة العلاجات في تحقيق أي نتيجة، فكرت إيلي فى إزالة عينها المصابة، ورغم رعبها من فكرة فقدان البصر في إحدى العينين، لكن خوفها الأكبر كان من إنتشارالمرض إلى عينها اليسرى، ما يعنى فقدانها للبصر تماما.

اختبار طبى حديث ينقذ بصر إيلى

وكان أحد أطباء إيلي في مستشفى ساوث ميد في بريستول هو من اقترح إختبار الميتاجينوميكس، وهو اختبار أخير غير متاح بشكل عام للمرضى، ويستخدم فقط حيث تفشل أدوات التشخيص القياسية في تحديد العدوى أو استبعادها، حيث تستخدم تقنية ميتاجينوميكس تسلسل الجينوم المتطور، والذي يمكنه تحديد جميع البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات الموجودة في عينة من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات تحتوي على ملايين مسببات الأمراض.

وقام فريق في مستشفى مورفيلدز للعيون بترتيب أخذ عينة من السوائل من داخل عين إيلي، وإرسالها إلى مختبرات الميتاجينوميكس في مستشفى جريت أورموند ستريت (GOSH) - ، المختبر الوحيد في المملكة المتحدة المعترف به رسميًا لإجراء هذه الاختبارات التشخيصية للمرضى، وواحد من عدد قليل في العالم.

وتوصل الأطباء إلى أن العدوى التي حدثت إلى إيلى، أصيبت بها أثناء السباحة في نهر الأمازون في عام 2018، أثناء رحلة إلى الإكوادور وكولومبيا، وذلك بعد أن قام علم الجينوم الوراثي بتشخيص سلالة نادرة من عدوى البكتيريا، المعروفة باسم داء البريميات والتي توجد في أمريكا الجنوبية.



الطبيبة فى حفل زفافها بعد شفاءها من العدوى

وبعد نجاح تشخيص حالة إيلى، تم إعطاءها مضادات حيوية لمدة ثلاثة أسابيع، وفي غضون أيام أصبحت رؤيتها أكثر وضوحًا وخف الالتهاب، وتزوجت إيلي في شهر مارس بعد حل مشاكل بصرها، بعدما سمح حل مشاكل عينيها بالتركيز على تدريبها كطبيبة عامة وترتيب حفل زفافها.