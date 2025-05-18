شكرا لقرائتكم خبر عن فترة الامتحانات.. أكلات تزيد الذكاء والتركيز والانتباه والان مع تفاصيل الخبر

كلما كانت تغذية الطالب سليمة، كان أكثر تركيزًا وذكاءً ونشاطًا أثناء أداء الامتحانات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع 300 hours، فخلال الفترات الدراسية والامتحانات، تلعب الأطعمة الصحية المتوازنة دورًا إيجابيًا ومهمًا في تعزيز القدرة على الفهم والاستيعاب وتحسين أداء المخ والدماغ والعمليات المعرفية.

أكلات صحية خلال فترة الإمتحانات 1. الخضروات الورقية

التي تعد أحد أهم المرطبات الطبيعية للجسم، مثل السبانخ والكرنب والجرجير. محتواها العالي من الحديد يساعد على تحسين الحالة النفسية والجسدية، وتقلل من سوء الحالة المزاجية والتفكير الضبابي ومشاكل الإدراك الأخرى.

2. التوت الأزرق أو التوت بأنواعه المختلفة

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على ضبط سكر الدم وتعزيز الذكاء والتركيز والانتباه والطاقة أيضًا.

3. الفاصوليا

أحد أهم المصادر الطبيعية للجلوكوز والأحماض الأمينية التي تبقي الطالب مركزًا ومنتجًا دون انخفاض السكر في الدم.

4. المكسرات

أحد أهم الدهون الطبيعية الصحية التي يحتاجها الجسم والعقل والدماغ أيضًا. تحسن من التركيز والقدرة على الفهم والاستيعاب.

5. البيض

أفضل فطور للطلاب لأنه يحتوي على البروتين والدهون التي توفر الطاقة للعقل لعدة ساعات، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحسن من المزاج ويقلل من التوتر والمخاوف التي يشعر بها الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

6. الموز

أحد أهم أنواع الفواكه المعززة للذاكرة والدماغ. يحتوي على حوالي 25 جرام من الجلوكوز ويحتوي على كمية هائلة من فيتامين ب6 الصحي والمفيد والعنصر الغذائي المرتبط بقوة وسلامة الأعصاب والدماغ والقدرات المعرفية والفهم.

7. الأفوكادو

يعمل على تغذية العقل لأنه من الدهون الصحية غير المشبعة. يحتوي على مضادات أكسدة صحية تحسن من الدورة الدموية وإصلاح الخلايا. ومفيد للغاية إذا أضيف إلى السلطات أو البيض أو غيرها من الإضافات. يمكن للأم إدخاله في الأطعمة المختلفة للمزيد من الفائدة.

8. الشوفان الصحي والمفيد

يمكن إضافته للبيض صباحًا، يمكنه أن يعزز من الصحة العامة والشبع، كما أنه يزيد من التركيز والهدوء.

9. شرب المياه

لا شك أن شرب المياه من أفضل المرطبات الطبيعية التي ترطب الجسم وتعزز القدرات العقلية للطالب.