شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة التعب المزمن.. سبب يجعلها حالة طبية خطيرة تستدعى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الجميع من التعب من وقت لآخر، سواءً كان ذلك بسبب ليلة بلا نوم، أو أسبوع عمل شاق، لكن بالنسبة لمرضى متلازمة التعب المزمن (CFS)، المعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME)، يتجاوز الإرهاق التعب اليومي.

ووفقًا لموقع "news18"، فهى حالة مزمنة تُغير مجرى الحياة، وتؤثر على الصحة البدنية والعقلية والعاطفية، وغالبًا ما تجعل الأفراد يكافحون حتى للقيام بأبسط المهام اليومية، فهم الفرق بين التعب اليومي واضطراب التعب المزمن هو الخطوة الأولى نحو مزيد من التعاطف والدعم.

متلازمة التعب المزمن

لا يقتصر الأمر على الشعور بالتعب فحسب، بل هو مرض معقد وطويل الأمد يؤثر على أجهزة متعددة في الجسم، وغالبًا ما يكون ذلك بعد عدوى أو صدمة أو فترة إجهاد شديد، يعاني المصابون بمتلازمة التعب المزمن من إرهاق شديد ومتواصل لا يتحسن مع الراحة، والأهم من ذلك، أن هذا الإرهاق يزداد سوءًا بعد بذل مجهود بدني أو عقلي.

في حين أن النوم الجيد أو عطلة نهاية الأسبوع قد يساعدان الشخص العادي على التعافي من التعب، إلا أن الشخص المصاب بمتلازمة التعب المزمن قد يستيقظ وهو لا يشعر بتحسن، حتى بعد ليلة نوم كاملة.

قد يكون التعب شديدًا لدرجة أنه يتعارض مع أنشطته اليومية - العمل، والدراسة، والتواصل الاجتماعي، أو حتى العناية الذاتية الأساسية، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى الخلل الإدراكي (الذي يُشار إليه غالبًا باسم "ضباب الدماغ)، واضطرابات النوم، وآلام العضلات أو المفاصل، والصداع، والدوار، وعدم انتظام ضربات القلب."

هناك فرق جوهري آخر يكمن في التشخيص والمدة، عادةً ما يكون الشعور بالتعب مؤقتًا ويرتبط لسبب واضح، مثل قلة النوم أو الإرهاق، في المقابل، يُشخَّص متلازمة التعب المزمن عندما يستمر التعب لمدة ستة أشهر أو أكثر، مصحوبًا بأعراض أخرى، دون أي تفسير طبي واضح.

يكمن التحدي في متلازمة التعب المزمن في أنها تبقى مرضًا غير مرئي، فقد يبدو العديد من المصابين بها "طبيعيين" من الخارج، ما يؤدي غالبًا إلى سوء الفهم والشك ونقص الدعم، وهو ما قد يزيد من صعوبة تحمل هذه الحالة.