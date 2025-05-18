شكرا لقرائتكم خبر عن لطف الجو وحافظ على صحتك.. إزاي تشغل المروحة من غير ضرر والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا وصولاً إلى فصل الصيف، يلجأ الكثير إلى تشغيل المراوح عليهم ليل نهار، ولكن كشف تقرير عن أنه حتى في الطقس الدافئ، يجب عدم ترك المروحة تعمل طوال الليل.

ووفقًا لتقرير موقع "express" البريطاني، قال الخبراء إن أحد الأسباب هو أن المراوح تُوزّع مسببات الحساسية والغبار، حيث لا تُحرّك المراوح الهواء فحسب، بل تُوزّع أيضًا الغبار وحبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى التي ترسبت على أثاثك وشفرات المروحة.

وإذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض بشكل كبير بين ليلة وضحاها، ما يؤدي إلى العطس والسعال والاحتقان بحلول الصباح.

وهناك سبب آخر وهو أنه قد يسبب جفاف العين والجلد، لأن تدفق الهواء المستمر من المروحة يمكن أن يؤدي إلى جفاف بشرتك وعينيك وممراتك الأنفية، وقد يسبب هذا الجفاف تهيجًا والتهابًا في الحلق، بل وقد يحفز جسمك على إنتاج كمية زائدة من المخاط، ما يجعلك تشعر بمزيد من الاحتقان وعدم الراحة".

قد يؤدي ترك المروحة تعمل طوال الليل أيضًا إلى الإصابة بالصداع، حيث يمكن للهواء البارد والجاف أن يهيج المناطق الحساسة ويؤدي إلى الصداع.

غإذا كنت تبحث عن طرق أخرى للبقاء هادئًا دون ترك المروحة تعمل، فقد اقترح التقرير طريقة قد تنجح، وهى ترطيب قطعة قماش أو منشفة بالماء البارد واستخدامها كغطاء خفيف يمكن أن يخلق تأثير تبريد تبخيري طبيعي، عندما يتبخر الماء، فإنه يسحب الحرارة بعيدًا عن جسمك، ما يساعدك على الشعور بالبرودة دون الحاجة إلى استخدام المروحة بشكل مستمر.

وللحصول على أفضل النتائج، قم بدمج هذا مع مروحة مضبوطة على مؤقت لتدوير الهواء البارد لفترة وجيزة قبل إيقاف تشغيله.

أيضًا يمكنك وضع معصميك تحت الماء البارد لبضع دقائق قبل النوم، أو نقع قدميك فيه، تساعد نقاط النبض هذه على خفض درجة حرارة جسمك بسرعة.

من خلال إجراء هذه التغييرات البسيطة، يمكنك ضمان الحصول على نوم جيد ليلاً على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة مع إعطاء الأولوية لصحتك وراحتك.