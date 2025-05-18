شكرا لقرائتكم خبر عن اقرأ.. فوائد عقلية مذهلة تحصل عليها بالقراءة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القراءة غذاء العقل والروح، تعزز صحتك العقلية والنفسية، ويمكن أن تصبح علاجًا استشفائيًا للكثير من العلل النفسية، حسبما أكد تقرير نشر في موقع Every Well Health الطبي.

فوائد القراءة اليومية المنتظمة

أكد التقرير على أنه لابد من القراءة اليومية المنتظمة، تلك التي تحدث نتائج مبهرة على الصعيد النفسي والعقلي. ومن أهم فوائد القراءة اليومية المنتظمة:

- علاج الأرق:

وهو اضطراب النوم الشائع، فالقراءة بانتظام تعزز من النوم الجيد والتخلص من الأرق، فهي تهدئ العقل وتساعد على النوم بشكل أفضل.

- الوعي الصحي:

تساعد القراءة على فهم المعلومات الصحية بشكل أفضل، وهو ما يسمى بالوعي الصحي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. حيث إن القراءة تعزز الوعي الصحي الذي يقاوم المشاكل الصحية ويجعلك أكثر قدرة على الوقاية من المرض.

- تقليل التوتر:

القراءة تقلل من التوتر، وهي وسيلة جيدة وصحية للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والهروب منها في قراءة الروايات تحديدًا. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة PLOS، هي الأكثر تأثيرًا بشكل إيجابي وفوري على المزاج والعواطف، وبالتالي لها آثار إيجابية شديدة على الذاكرة والتعزيز المعرفي، وتحويل الذكريات القصيرة في الدماغ إلى ذكريات طويلة المدى، وهو ما يعزز الصحة النفسية.

تحسين جودة النوم

وفقًا لدراسة أجريت عام 2021، فإن القراءة قبل النوم تحسن من مدة النوم وتجعل جودة النوم ممتازة، مما يحسن من الحالة البدنية والنفسية والعقلية.

الحماية من التدهور المعرفي

القراءة تحميك من التدهور المعرفي وصعوبة التذكر، وتعزز من التفكير والتعلم والانتباه، فضلاً عن أنها تقلل من فرص فقدان الذاكرة وانخفاض مهارات التفكير.

تعزيز الصحة وتمتعك بعمر أطول

تعزز القراءة الصحة وتمتعك بعمر أطول، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة بيل عام 2016. حيث أكدت الدراسة أن الكتب تقلل من الوفيات بنسبة تصل إلى 20%. حيث تطيل القراءة من عمر الإنسان، حيث وجد الباحثون أن الخيال الذي يستخدمه الإنسان في القراءة يعزز الصحة العقلية والنفسية والبدنية أيضًا.