شكرا لقرائتكم خبر عن من نظامك الغذائى.. هذا الدايت الموصى به لإدارة ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعرض الجسم للتوتر والضغط النفسي، يفرز هرمونات تسبب تضييق الأوعية الدموية وتزيد سرعة نبضات القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا، ومع ذلك، إذا استمر هذا الضغط النفسي، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مستمر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويشجع هذا اليوم على إجراء فحوصات دورية لضغط الدم، والتثقيف حول مخاطر ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، وتعزيز التدابير الوقائية للحد من خطر المضاعفات المرتبطة به، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة دفع الدم على جدران الشرايين عالية جدًا باستمرار، وقد يؤدي ذلك إلى تلف القلب والدماغ والكلى، وغالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأنه عادةً لا تظهر عليه أي أعراض إلا بعد حدوث ضرر جسيم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، ونسبة كبيرة منهم لا يدركون إصابتهم به.

كيفية إدارة ارتفاع ضغط الدم؟

تتضمن إدارة ارتفاع ضغط الدم مزيجًا من تغييرات نمط الحياة، وتناول الأدوية عند الضرورة، وتشمل هذه التغييرات اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن، وممارسة نشاط بدني منتظم، والحفاظ على وزن صحي، والحد من تناول والكافيين، والإقلاع عن التدخين، وإدارة التوتر، بالإضافة إلى ذلك، قد يصف الطبيب أدوية للمساعدة في خفض ضغط الدم، ومن بين جميع العلاجات، يعد اتباع نظام DASH الغذائي أحد الجوانب الرئيسية لمحاربة ارتفاع ضغط الدم.

ما هو نظام DASH الغذائي؟

حمية داش (النهج الغذائى لوقف ارتفاع ضغط الدم) هي خطة غذائية مرنة مصممة لخفض ضغط الدم المرتفع من خلال التركيز على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مع الحد من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة، إنها طريقة صحية لإدارة ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن تساهم أيضًا في إنقاص الوزن بشكل عام.

الجوانب الرئيسية لنظام DASH الغذائي:

تشمل الجوانب الرئيسية لنظام داش الغذائي لإدارة ارتفاع ضغط الدم زيادة تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الحد من الدهون المشبعة والمتحولة والكوليسترول والصوديوم، ويركز هذا النظام الغذائي على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على خفض ضغط الدم.

الفواكه والخضراوات

إن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات يوفر العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، والتي تساهم جميعها في إدارة ضغط الدم.

الحبوب الكاملة

يؤدي اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة إلى زيادة تناول الألياف، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الصحة العامة.

منتجات الألبان قليلة الدسم

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو عنصر غذائي آخر يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم.

البروتينات الخالية من الدهون

يساعد تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا على الشعور بالشبع وتحسين الصحة العامة، مع الحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

المكسرات والبذور والبقوليات

تعد هذه المصادر جيدة للدهون الصحية والبروتين والألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

الدهون والزيوت

يشجع نظام DASH الغذائي على استخدام الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات.

الأطعمة التي يجب الحد منها: الصوديوم

يركز نظام DASH الغذائي على تقليل تناول الصوديوم، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم.

الدهون المشبعة والدهون المتحولة

يساعد الحد من الدهون المشبعة والدهون المتحولة الموجودة في اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والأطعمة المصنعة على الحماية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة الغنية بالكوليسترول

إن تقليل تناول الكوليسترول، وخاصة من مصادر مثل صفار البيض وبعض أنواع اللحوم، يمكن أن يقلل بشكل أكبر من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشروبات السكرية والحلويات

يجب الحد من أو تجنب المشروبات السكرية والحلويات، لأنها قد تساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

فوائد نظام DASH الغذائي:خفض ضغط الدم

لقد ثبت أن نظام DASH الغذائي يعمل على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل كبير.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وقصور القلب والسكتة الدماغية

وذلك من خلال خفض ضغط الدم وعوامل الخطر الأخرى، يمكن أن يساعد نظام DASH الغذائي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إدارة الوزن

يمكن أن يساعد نظام DASH الغذائي في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه من خلال التركيز على خيارات الطعام الصحية والحد من الأطعمة غير الصحية مثل اللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية.

تحسين مستويات الكوليسترول

يمكن أن يساعد نظام DASH الغذائي على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل بشكل أكبر من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكر

يمكن أن يساعد نظام DASH الغذائي أيضًا في إدارة مرض السكر أو الوقاية منه عن طريق التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال التركيز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.