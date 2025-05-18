شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بها.. حبوب مشبعة وتمنحك الطاقة طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

وجبة الإفطار تتحكم بشكل كبير في تغذيتك على مدار اليوم، بل ويتحكم أيضًا في حالتك المزاجية والصحية والبدنية وطاقتك كذلك. كلما كان إفطارك صحيًا ومشبعًا، كلما كان يومك أفضل، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع 300 hours.

فوائد بدء اليوم بأطعمة صحية

ذكر التقرير أن بدء يومك بأطعمة صحية عالية البروتين والمغذيات والفيتامينات ومنضبطة السعرات الحرارية يساعد بشكل كبير على تعزيز قوتك وطاقتك على مدار اليوم. ولعل الحبوب هي أفضل خيار يمكن بدء يومك به، يعزز من صحتك وسلامتك وطاقتك أيضًا.

الشوفان.. أفضل ما يمكن أن تبدأ به يومك

الشوفان أفضل ما يمكن أن تبدأ به يومك لأنه مصدر للطاقة ومعزز للقوة والنشاط والحيوية. له الكثير من الفوائد الصحية التي يجب أن تتعرف عليها. يمكنك تناوله بإضافة العسل واللبن، أو إضافته إلى البيض على سبيل المثال.

فوائد تناول الشوفان صباحًا:

1. يمنح الطاقة والحيوية والنشاط على مدار اليوم.

2. الشبع والامتلاء: هي أفضل فوائد الشوفان، يعزز هذا الشعور ويجعلك أقل رغبة في تناول الطعام.

3. يساعد الأنظمة الغذائية على النجاح: فهو مفيد لأنظمة الدايت والرجيم.

4. يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض: وكمية صغيرة منه ستجعلك متزنًا في نسبة السكر في دمك

5. كمية صغيرة منه ستدعمك طوال اليوم: لأنها تشعرك بالطاقة والحيوية والتركيز.

6. سعراته الحرارية: سوف تجعلك نشطًا قادرًا على بذل الجهد.

7. يحسن من المزاج: ويساعد على الشعور بشعور أفضل لاحتوائه على الأوميجا 3 بكميات عالية.

8. يحتوي على البروتين: الذي يعزز من عضلاتك وأعصابك.

9. يحتوي على الألياف: التي تعزز الشبع والقوة وحركة المعدة الجيدة لديك.

10. يعزز من قدرتك المخية والإدراكية: لاحتوائه على الأوميجا 3.

11. يعتبر من الأكلات المنبهة: التي تشعرك باليقظة والانتباه.

12. يقلل من التفكير الضبابي ومشاكل الإدراك: ويحسن من الانتباه.

الشوفان هو خيار صحي ومثالي للإفطار،يمكنك اضافه المكسرات أو الفاكهه أو العسل أو اللبن أو الزبادي إليه، لا تضف اليه السكر او المحليات الصناعيه.