شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من وجود مادة الفورمالديهايد فى مستحضرات تجميل.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

وجدت دراسة أجريت على النساء في لوس أنجلوس أن أكثر من نصفهن يستخدمن منتجات للعناية بالبشرة أو العناية الشخصية تحتوي على الفورمالديهايد، وهي مادة حافظة مسببة للسرطان.. الدراسة الصغيرة التي تناولها تقرير نشر في موقع Health ونشرتها مجلة أكدت أن تلك المادة المرتبطة بسرطان الرحم وبعض أنواع السرطان النادرة اكتشف الباحثون وجودها في بعض المنتجات التي تستخدمها السيدات يوميًا مثل الصابون وكريمات الوجه والمستحضرات التجميلية والعناية بالبشرة.



ما الفورمالديهايد؟قالت الباحثة روبن دوسون، وهي باحثة في معهد سايلنت سبرينج، وهي منظمة بحثية مقرها ماساتشوستس، إن الفورمالديهايد هي مادة كيميائية تدخل في تركيب مجموعة من المنتجات للعناية وبعض أنواع الصابون. هذه المادة هي عبارة عن غاز عديم اللون والرائحة تنتج الكائنات الحية خلال عمليات الأيض الطبيعية، ويتم استخدامها على نطاق واسع في كثير من المنتجات كمادة حافظة، ويمكن أن تدخل في الدهانات والبلاستيك ومواد البناء.



تحذيرات من استخدام الفورمالديهايديحذر الاتحاد الأوروبي من استخدام الفورمالديهايد في مستحضرات التجميل، فيما تسمح معظم الولايات للمصنعين بإضافة هذه المواد. هذه المادة يمكن أن تؤثر بين من خلال الابتلاع أو الامتصاص من خلال الجلد أو الاستنشاق أيضًا.





أضرار الفورمالديهايدأكد الدكتور ليثيليوم كيرو، أستاذ السمية البيئية في جامعة جونز هوبكنز، أن هذه المادة تزيد من خطر الإصابة بالربو، وربطت الكثير من الأبحاث التعرض طويل الأمد لها ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الجيوب الأنفية وسرطان الدم. يصنف البرنامج الوطني لعلم السموم التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الفورمالديهايد كونه مادة مسرطنة.





استخدام الفورمالديهايد في منتجات العناية الشخصيةأكدت أبحاث سابقة أن الفورمالديهايد والكثير من المواد الحافظة تدخل في تصنيع منتجات العناية بالأظافر والشعر وأدوات فرد الشعر أيضًا ومستحضرات التجميل. وجدت الدراسة أن أغلب منتجات العناية الشخصية مثل محدد العيون والرموش والماسكرا، نسبة منها احتوت على الفورمالديهايد أو مواد حافظة أخرى تطلق هذه المادة.





خطورة استخدام المنتجات التي تحتوي على الفورمالديهايدتكمن الخطورة في أن النساء تستخدم هذه المواد أكثر من مرة في اليوم، وكانت أكثر المستحضرات شيوعًا التي تدخل في تصنيعها هذه المادة هو الصابون وكريمات الوجه، واحتوى حوالي 20% من تلك المستحضرات على تلك المادة الخطيرة.





نصائح للاستفادة من المنتجات الآمنة1. مراجعة غلاف المنتج: لمعرفة المواد الحافظة الخامسة الشائعة المطلقة للفورمالديهايد.

2. البحث عن منتجات آمنة: خالية من الفورمالديهايد والمواد الحافظة الأخرى التي تطلق هذه المادة.

3. استخدام المنتجات بعناية: وتجنب استخدامها أكثر من مرة في اليوم.





المواد الحافظة الشائعة المطلقة للفورمالديهايدوفقًا لموقع معهد سايلنت سبرينج، فإن المواد الحافظة الشائعة المطلقة للفورمالديهايد هي:

- بارافورم

- ميثيلين جليكول

- فورمول

- كواتيرنيوم

- هيدروكسي ميثيل الصوديوم

يجب على المستهلكين أن يشعروا بالقلق بشأن مادة الفورمالديهايد في منتجات العناية الشخصية، من خلال مراجعة غلاف المنتج والبحث عن منتجات آمنة، يمكن تقليل خطر التعرض لهذه المادة.