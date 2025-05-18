الحمل ونمو الجنين: 11 حقيقة وخرافة تهدد صحتك

أولاً: خرافات مرتبطة بالتغذية

الحامل لا تأكل عن شخصين

حامل وثمرة البابايا بين يديها

ثانياً: خرافات عن شكل البطن ونوع الجنين

لا علاقة بين شكل البطن ونوع الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 07:19 صباحاً - ما إن تعلن المرأة أنها حامل، إلا ويتحول الخبر الجميل إلى مرمى لا يتوقف من النصائح والتعليمات، والكثير من التحذيرات، وأكثر ما تأتي من الجدّات، الجارات، وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يحمل نوايا طيبة مبشرة بالخير والسعادة، بينما الكثير منها مجرد خرافات متوارثة لا تستند إلى أي أساس علمي، والخطورة إن التزمت بها الحامل كحقائق ثابتة.والآن دعونا نتعرف من الدكتور حسام عفيفي أستاذ طب النساء والولادة إلىفي عالمنا العربي، ورأي الطب الحقيقي؛ حرصاً وخوفاً على الحامل من الوقوع ضحية لمعلومات تضر بها وبالمولود المنتظر.تعد من أكثر الخرافات شعبية؛ حيث تحفز الحامل على تناول كميات ضخمة من الطعام بحجة أنها تُطعم "جنيناً آخر".بينما يؤكد العلم: الحمل لا يعني الإفراط في الأكل.بل التركيز على الجودة الغذائية؛ في الثلث الأول، لا تحتاج الحامل لسعرات حرارية إضافية، بينما تبدأ الزيادة الفعلية في الثلث الثاني (حوالي 300 سعرة حرارية إضافية يومياً فقط).الإفراط في الطعام يؤدي إلى السمنة، وأمراض مثل: مرض السكري، وصعوبات في الولادة.تنتشر هذه الخرافة كثيراً، وتزرع الخوف في قلوب الأمهات، بينما تقول الحقيقة العلمية إن الأناناس والبابايا يحتويان على إنزيمات (بروميلين في الأناناس) قد تؤثر على عضلات الرحم حالة تناول كميات ضخمة جداً، ولكن الكميات الطبيعية في الفواكه لا تشكل خطراً، بل تقدم فوائد غذائية رائعة.رغم أنها قد تبدو مضحكة، إلا أن بعض النساء يصدقن أن كثرة شرب الماء تعني أن الجنين "يطفو" في السائل الأمنيوسي وبالتالي يتجنب الإصابة بالأذى.والحقيقة أن شرب الماء ضروري لترطيب الجسم ولزيادة حجم الدم والسائل الأمنيوسي، لكنه لا يجعل الجنين يطفو! الجنين محاط بسائل خاص، ومكانه محفوظ داخل الرحم جيداً.إذا كان بطنك بيضاوياً فأنت حامل ببنت، وإذا كان دائرياً فأنت حامل بولد، وللأسف كم من الجدات خضن في هذه "الحكمة" الشعبية.بينما الطب يؤكد، أن شكل البطن لا علاقة له بنوع الجنين، بل يتأثر بطول الحامل، جلسة الجنين بالبطن، عدد مرات الحمل السابقة، ومدى مرونة عضلات البطن.

علامات تدل على الحمل بولد تعرفي إليها بالتقرير"الجمال يرتبط بنوع الجنين"

إذا زاد جمالك فأنت حامل بولد، وإذا تغيرت ملامحك فستُنجبين بنتاً لأنها تأخذ من جمالك، خرافة تملأ الإنترنت، وتصيب الكثير من الحوامل بالإحباط.

هنا الطب يقول؛ التغيرات في الملامح والجلد مرتبطة بالهرمونات، ولا علاقة لها بنوع الجنين، قد تُصاب الحامل بحب الشباب أو الكلف بسبب زيادة هرمون البروجسترون، بغض النظر عن نوع الجنين.

ثالثاً: خرافات مرتبطة بالحركة والنشاط

شرب الماء والحركة والنشاط ضرورة

رابعاً: خرافات خطيرة أثناء الولادة

حامل في ساعة الولادة

خامساً: خرافات نفسية واجتماعية:

خطورة تصديق الخرافات

قرارات غذائية خاطئة تسبب سمنة أو سوء تغذية أو سكري حمل.

تأخر في اكتشاف حالات طبية حرجة.

توتر نفسي زائد بسبب معلومات مرعبة أو مغلوطة.

الإصرار على ولادة طبيعية رغم وجود مؤشرات تستدعي القيصرية.

طرق للتميّيز بين النصيحة والخرافة

استشارة الطبيب للتفريق بين الحقيقة والخرافة

ناقلة الخرافة هل هي طبيبة؟ أم صديقة؟ أم أن كلامها مجرد وحكايات متوارثة؟

ابحثي في مصادر طبية موثقة مثل منشورات وزارة الصحة.

استشيري طبيبك قبل تطبيق أي نصيحة، أو تصديق أي خرافة.

تابعي أطباء على السوشيال ميديا شرط أن يكونوا متخصصين ومرخّصين.

كوني مستمعة ذكية لكل ما يقال لك، لا متلقية خاملة تصدق فتخاف أو تفرح بلا سند علمي.