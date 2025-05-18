شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من صعوبات النوم وزيادة الوزن؟.. قد يكون جدول وجباتك هو السبب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الخبراء إن توقيت الوجبات لا يقل أهمية عن جودة الطعام، حيث أن تناول الطعام على فترات منتظمة يدعم التوازن الهرموني، ويحسن الهضم، والنوم، والتمثيل الغذائي، قد يؤدي تناول وجبات غير منتظمة أو في وقت متأخر من الليل إلى خلل في هرمونات مثل الأنسولين والكورتيزول والميلاتونين، بحسب موقع تايمز ناو.

قالت الدكتورة فيونا سامبات، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى كوكيلابين ديروباي بالهند: "يلعب توقيت تناول الطعام دورًا هامًا في وظائف أجسامنا. ويمكن أن يؤثر على هرموناتنا، ونومنا، ووزننا، وحتى على كيفية هضمنا للطعام".

جسمك لديه ساعة خاصة به

يتبع جسمنا ما يُسمى بالإيقاع اليومي، وهو ساعة داخلية تعمل على مدار الساعة وتتحكم بكل شيء، من شعورنا بالنعاس إلى كيفية هضمنا للطعام.

تناول الطعام في وقت متأخر جدًا أو تخطي الوجبات قد يُخلّ بتوازن هذه الساعة.

كيف يؤثر توقيت تناول الطعام على هرموناتك

1. هرمونات الجوع والشبع: جريلين وليبتين

أوضحت سامبات: "هذه هي الهرمونات التي تُنبهك عندما تكون جائعًا أو ممتلئًا. إذا تناولت الطعام في أوقات غير منتظمة أو فوتّت وجبات، يرتفع مستوى هرمون الجريلين - هرمون الجوع - مما يعني المزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة خطر الإفراط في تناوله. أما إذا تناولت وجباتك بانتظام، وخاصةً في وقت مبكر من اليوم، فإن هرمون الليبتين - هرمون الشبع - يعمل بشكل أفضل، وتشعر بالشبع."

2. الأنسولين: يتحكم في سكر الدم

قالت سامبات: "يتعامل جسمك مع السكر بشكل أفضل في الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر. تناول وجبات ثقيلة في وقت متأخر من الليل قد يؤثر سلبًا على مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكر".

3. الكورتيزول: هرمون التوتر

يبلغ هذا الهرمون ذروته في الصباح وينخفض مع مرور اليوم. وتوضح قائلةً: "قد يرفع تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل مستوى الكورتيزول مجددًا، مما يؤثر على نومك وقد يؤدي إلى زيادة الدهون، وخاصةً حول البطن".

4. الميلاتونين: هرمون النوم

قد يؤثر تناول العشاء في وقت متأخر أو تخطي وجبة الإفطار على إنتاج الميلاتونين، الذي يُساعد على النوم.

قالت سامبات: "قد يؤدي سوء توقيت الوجبات إلى قلة النوم".

الأساطير الشائعة حول تناول الطعام

هناك بعض الخرافات الشائعة حول الطعام، خاصةً فيما يتعلق بالعشاء.

أسطورة.. لا تأكل السلطة النيئة في الليل

تقول: "الخضراوات النيئة غنية بالألياف، وهي مناسبة تمامًا لتناولها ليلًا. فهي تُشعرك بالشبع وتُساعد على الهضم".

أسطورة.. تجنب تناول اللبن الرائب أو اللبن الرائب في الليل

لا يوجد دليل على أن اللبن الرائب يسبب نزلات البرد أو يزيد من تفاقم الربو. في الواقع، يحتوي اللبن الرائب على التربتوفان، الذي قد يساعد على النوم بشكل أفضل، كما تضيف.

نصائح بسيطة للبقاء على المسار الصحيح

قالت سامبات طرقًا سهلة للحفاظ على هرموناتك سعيدة والبقاء بصحة جيدة:

تناول وجباتك في نفس الوقت كل يوم للحفاظ على التوازن بين الجوع والشبع.

تناول وجباتك الرئيسية مبكرًا، حيث يتعامل معها جسمك بشكل أفضل في الصباح وبعد الظهر.

تجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل.

تناول طبقًا متوازنًا - يحتوي على الحبوب الكاملة والخضروات والبروتين مثل البيض أو العدس، والدهون الجيدة مثل المكسرات أو الأسماك.

لا تفوّت وجبة الإفطار، فهي تُساعد على تنظيم إيقاع يومك.

قالت سامبات: "غالبًا ما يفكر الناس فقط في السعرات الحرارية والكربوهيدرات. لكن جسمك يستجيب لوقت تناول الطعام بنفس قوة استجابته لما تأكله. إذا كنت ترغب في نوم أفضل، وطاقة أكبر، ووزن صحي، فإن اختيار توقيت مناسب لوجباتك يمكن أن يساعدك كثيرًا.

