شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتوري".. تقنية يابانية لتجنب الإرهاق والحفاظ على صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

الحياة العصرية سريعة الوتيرة مليئة بضغوط نفسية عديدة، ومع ذلك، يستسلم العديد من الشباب الآن لهذه الضغوط، مما يؤثر على صحتهم البدنية والنفسية، وكشف الخبراء عن تقنية يابانية تسمى "يوتوري" لتجنب الإرهاق والحفاظ على صحتك النفسية، وفقا لموقع تايمز ناو.

"يوتوري" مفهومٌ متجذرٌ في الثقافة اليابانية، يُعنى بتوفير مساحةٍ ذهنيةٍ وجسديةٍ للاسترخاء والتأمل، واتباع نهجٍ أكثر توازناً في الحياة.

ووفقاً للخبراء، فإن "يوتوري"، الذي يعني "مساحةً" أو "هامشاً"، يُشجعك على التمهل، وتقليل الزحام، وإفساح المجال للإنتاجية والهدوء.

مع تسارع وتيرة العالم الحديث، أصبح الإرهاق والقلق والإرهاق النفسي معارك يومية. في خضم هذا الاندفاع المتواصل، تبرز فلسفة "يوتوري"، وهي فلسفة يابانية راسخة الجذور، كعلاج لا غنى عنه.

يوتوري أكثر من مجرد مفهوم، فهو يجسد فن خلق مساحة جسدية وعقلية للراحة والتأمل والعيش بوعي. إنه يتعلق بالتباطؤ - ليس هروبا من المسؤولية، بل عودة إلى التوازن والوضوح في عالم شديد الترابط نادرًا ما يسمح لنا بالتنفس

ما هى تقنية يوتوري؟

وفقًا للخبراء، تُترجم كلمة يوتوري بشكل موجز لأنها كلمة فريدة ومتعددة الأوجه تُستخدم في سياقات متنوعة.

ويمكن تعريفها بأنها "حالة نفسية يشعر فيها الشخص بالرفاهية والرضا عن الحياة".

يقول الخبراء أنه عندما يكون لديك يوتوري، فإنك تشعر بمساحة ذهنية وحرية من الأفكار أو المخاوف؛ لديك مساحة للتفكير في الحياة ومساحة للنظر في الآخرين. يستخدم اليابانيون يوتوري كدليل لعيش حياة أكثر وعيًا تفسح المجال للوعي الذاتي والحضور والفكر في بيئة صاخبة.

كيف يساعد Yutori على تخفيف الإرهاق والقلق؟

يقول الخبراء إن يوتوري يُساعدك على فهم مفهوم الوقت وكيفية استغلاله دون إرهاق ذهنك.

فكّر في القيام بنزهة هادئة في نهاية اليوم بدلًا من التسرع في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، أو خصص خمس دقائق إضافية لنفسك صباحًا قبل تصفح هاتفك.

يكمن جوهر يوتوري في لحظات منفتحة وبسيطة تُساعدك على الاسترخاء قبل الزحام. لم تكن الحاجة إلى مكان للراحة والتفكير وتجديد النشاط أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، إذ تُهيئ التكنولوجيا والاتصال جوًا مُفعمًا بالحيوية، مع التخلص من التعب والإرهاق.

طرق تطبيق مفهوم اليوتوري في حياتك اليومية

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التباطؤ دون التأثير على إنتاجيتك، بما في ذلك:

تنمية الوقت غير الإنتاجي

تأكد أيضًا من تحديد وقت يوميًا من جدولك عندما لا تكون منخرطًا في أي شيء على الإطلاق، مما يسمح لعقلك وجسدك بإعادة ضبط نفسهما دون أي توقعات مدفوعة بالمهام.

إعادة صياغة الوقت باعتباره تدفقًا

انظر إلى يومك على أنه تدفق طبيعي من أجل تحقيق التوازن فيه والشعور بالراحة، بدلاً من التركيز فقط على إكمال المهام.

توقف عن خلق الضغوط

قم بصياغة مناطق في منزلك أو حياتك حيث لا توجد توقعات بالإنتاجية، مناطق موجودة فقط للاسترخاء أو الإبداع.

انغمس في التفاعلات الاجتماعية

تأكد من جعل العلاقات أولوية حتى تشعر بالسعادة والرضا

