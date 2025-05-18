شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس المعدة.. دراسة جديدة تؤكد أن البروبايوتك قد يساعد في تحسين المزاج والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض أنواع البروبايوتك قد تساعد في التخلص من المشاعر السلبية اليومية وتحسين المزاج. نشرت الدراسة الشهر الماضي في مجلة Mental Health Research. على الأقل، المشاركون الذين تناولوا مكملات البروبايوتك، وهي ميكروبات حية، تحسن مزاجهم على مدار شهر كامل وفقًا لعشرة استبيانات نفسية أجريت عليهم، وفقًا لتقرير مطول تناول الدراسة نشر في موقع هيلث الطبي.

آلية عمل البروبايوتك

أكدت لورا ستينجربرجن، مؤلفة الدراسة والحاصلة على الدكتوراه في وحدة علم النفس السريري بجامعة لايدن في هولندا، أن المشاعر السلبية قد تساعد المنتجات البروبايوتك والأكلات التي تحتوي عليه على تقليلها والحد منها، مثل مشاعر القلق والاكتئاب والإجهاد الحاد. تحتوي الأكلات الغنية بالبروبايوتك على السلالات من الكائنات الحية الدقيقة التي توفر فوائد صحية عند تناولها أو عند بيعها على شكل حبوب أو كبسولات. توجد هذه الميكروبات في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي.

نتائج الدراسة

على مدار شهر، وبمشاركة 88 شخصًا، أجريت الدراسة وخضعوا أيضًا لاستبيانات نفسية مختلفة لقياس المشاعر والمعالجة العاطفية. جاءت النتائج أن من تناولوا البروبيوتك بشكل منتظم لمدة شهر كان لديهم درجة مزاجية إيجابية يومية جيدة وانخفاض في الحالات المزاجية السلبية بعد أسبوعين من تناول البروبايوتك.

فيما أوضحت الدكتورة فاليري تايلور، أستاذة الطب النفسي بجامعة كولومبيا، أن هناك حاجة لدراسة أطول لاستكشاف تأثيرات البروبايوتك على المزاج، وأن ميكروبيوم الأمعاء قد يكون مسؤولًا عن انخفاض الحالة المزاجية السلبية بالفعل. حتى الآن، لا تزال الأدلة على تأثير البروبايوتك على صحة الدماغ متباينة، فقد وجدت بعض الدراسات تأثيرًا طفيفًا، بينما لم تجد بعض الدراسات الأخرى أي نوع من التأثير.

تأثير البروبايوتك على صحة الدماغ

يستند الباحثون في كل دراسة على أن الناقلات العصبية وجميع الرسائل الكيميائية للدماغ يتم تصنيعها بشكل أساسي في الأمعاء. على الرغم من أنه غير المؤكد أن الأمعاء السليمة قد تسهم في صحة الدماغ وتحسين المزاج، إلا أن البروبايوتك يعمل على تحسين الصحة العقلية والوظائف الإدراكية.

أضرار البروبايوتك

قالت ريبيكا سلايكرمان، الباحثة في قسم الطب النفسي بجامعة أوكلاند، إن هناك بعض الأضرار للبروبايوتك، فقد ربطت بعض الدراسات أضرار هذه الميكروبات بآثار جانبية على الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال والانتفاخ وضبابية الدماغ.

نصائح للاستفادة من البروبايوتك

1. اتباع نظام غذائي صحي: غني بالبروبايوتك والفاكهة والألياف والحبوب، وليكن متوازنًا مع كميات أقل من الأطعمة المصنعة.

2. تناول الأطعمة المخمرة: مثل الزبادي، التي تحتوي على البروبايوتك.

3. النوم الجيد: ضرورة النوم الجيد وتحسين مستويات النشاط والتخلص من التوتر.



يمكن أن يساعد البروبايوتك في تحسين المزاج وتقليل المشاعر السلبية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستكشاف تأثيرات البروبايوتك على المزاج والصحة العقلية. من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة المخمرة، يمكن الاستفادة من فوائد البروبايوتك.