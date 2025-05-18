شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات لمرض السكر لدى الأطفال.. البقع الداكنة والعطش الشديد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد حالات الإصابة بمرض السكر لدى الأطفال، وخاصة مرض السكر من النوع الثاني، ورغم أن العوامل الوراثية ونمط الحياة يلعبان دورًا رئيسيًا، فإن الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية للوقاية من المضاعفات الخطيرة، ولكن في كثير من الأحيان، تكون أعراض مرض السكر لدى الأطفال خفية، ويُخلط بينها وبين أمراض شائعة أخرى، وإليكم أربع علامات رئيسية لمرض السكر غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها الأطفال، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الشعور بالعطش المستمر

يتطور مرض السكر من النوع 2 تدريجيًا لدى الأطفال، وبالتالي تكون أعراضه أقل وضوحًا، فإذا شعر طفلك بالعطش باستمرار، حتى بعد شرب الماء، فقد يكون ذلك علامة على إصابته بالنوع الثاني من مرض السكر، حيث يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى سحب السوائل من الأنسجة، مما يسبب الجفاف، ومن ثم الشعور بالعطش، وعندما تُثقل الكلى بكمية زائدة من الجلوكوز، يتم إخراجه مع البول، وهذا هو سبب كثرة الذهاب إلى الحمام.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا كان طفلك يتناول طعامًا صحيًا، ومع ذلك يفقد وزنه، فقد يكون ذلك بمثابة جرس إنذار، ويُعد فقدان الوزن، رغم وجود شهية طبيعية أو متزايدة لطفلك، علامة تحذيرية لمرض السكري لدى الأطفال، وفي الأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول، لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة بسبب نقص الأنسولين، فيقوم بتكسير الدهون والعضلات، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

وفي حالة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، يمكن لمقاومة الأنسولين أن تسبب أيضًا تأثيرات مماثلة، وخاصة لدى الأطفال المصابين بالسمنة.

الشعور بالضعف والتعب الشديد

يُعدّ الضعف والتعب الشديد من العلامات الأساسية لمرض السكر من النوع الأول، وبدون كمية كافية من الأنسولين، لا يستطيع الجلوكوز دخول الخلايا، ومن ثم حرمانها من الطاقة وما يترتب على ذلك من الشعور بالتعب، والخمول، والانفعال، وصعوبة التركيز، وغالبًا ما يُخطئ الآباء في تفسير هذا على أنه سلوك طفولي مُعتاد أو قلة نوم، ولكن هذا ليس الحال دائمًا، فإذا بدا الطفل مُتعبًا أو مُتذمرًا بشكل غير طبيعي دون سبب واضح، فمن المهم استشارة الطبيب.

ظهور بقع داكنة على الجلد

من الأعراض الأقل شهرةً، وإن كانت حرجة، ظهور بقع داكنة على الجلد، غالبًا حول الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، وغالبًا ما تمر هذه الأعراض دون أن تُلاحظ، حيث تُعتبر البقع الداكنة المخملية من الجلد، المعروفة باسم "الشواك الأسود"، في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، مؤشرًا رئيسيًا على مقاومة الأنسولين، المرتبطة عادةً بمرض السكر من النوع الثاني، حيث يميل الناس إلى الخلط بين هذه البقع السميكة والخشنة والداكنة وسوء النظافة أو الأكزيما، ولكن قد لا يكون هذا صحيحًا.

إذا لاحظت هذه العلامات على طفلك فمن المهم استشارة الطبيب، حيث ممكن لاختبار الدم أو البول البسيط تحديد ما إذا كان يعانى من مرض السكر من عدمه، خاصة أن التشخيص المبكر يساعد في إدارة الحالة بشكل أكثر فعالية وتحسين صحة الطفل على المدى الطويل.