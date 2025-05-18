شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشي7 آلاف خطوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل لـ16% والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية أن المشي 7 آلاف خطوة على الأقل يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 16%، وإلى جانب الوقاية من السرطان، يدعم المشي أيضًا صحة القلب، والصحة العقلية، والتحكم في الوزن، وتقوية المناعة ويمكن للخطوات اليومية البسيطة أن تعزز الصحة العامة وطول العمر بشكل ملحوظ، بغض النظر عن سرعة المشي، بحسب موقع تايمز ناو.

تم تتبع أكثر من 85 ألف شخص لمدة 6 سنوات في هذه الدراسة واسعة النطاق، وارتدى أكثر من 85 الف بالغ في جميع أنحاء المملكة المتحدة أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وأدرجوا المشي ضمن روتينهم اليومي.

تابع فريق البحث المشاركين لمدة ست سنوات، ورصد بدقة عدد خطواتهم اليومية ونتائجهم الصحية.

وكشفت البيانات عن وجود صلة واضحة ومشجعة بين عدد الخطوات التي يمشونها يوميًا وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

كم عدد الخطوات التي تصنع الفارق؟

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الفوائد تبدأ بالظهور بمجرد أن يمشي الشخص 5 آلاف خطوة على الأقل يوميًا. أما دون هذا الحد، فلم تظهر أي فوائد ملموسة. ومع ذلك، فإن 7 آلاف خطوة يوميًا تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 11%.

٩ الاف خطوة يوميًا تقلل من المخاطر بنسبة 16%

أكثر من 9الاف خطوة توفر حماية أكبر

وقد تباينت هذه الأرقام بشكل طفيف بين الرجال والنساء، ولكن النمط العام كان متسقا.

هل سرعة المشي مهمة؟

في حين أن المشي السريع يرتبط عادةً بنتائج صحية أفضل، فقد وجدت الدراسة أن عدد الخطوات أهم من سرعة المشي في الحد من خطر الإصابة بالسرطان. لذا، حتى لو كنت تمشي بوتيرة هادئة، فإن عدد الخطوات التي تخطوها يوميًا يلعب دورًا أكثر أهمية في الوقاية من السرطان.

فوائد صحية أخرى للمشي 1. يحسن صحة القلب

المشي بانتظام يقوي القلب ويحسّن الدورة الدموية، ويساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

2. يساعد في إنقاص الوزن

المشي السريع يُعزز عملية الأيض ويساعد على حرق السعرات الحرارية. كما يُساعد على حرق الدهون، وخاصةً حول منطقة البطن، ويُساعد في الحفاظ على وزن صحي.

3. يعزز الصحة العقلية

يُحفّز المشي إفراز الإندورفين، وهو مُحسّن طبيعي للمزاج في الجسم. فهو يُخفّف التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب، ويُعزّز الشعور بالراحة.

4. يقوي المفاصل والعظام

يساعد المشي المنتظم على تليين المفاصل وتقوية العضلات التي تدعمها. كما يحافظ على كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

5. يحسن جودة النوم

النشاط البدني كالمشي يُعزز نومًا أعمق وأكثر راحة. فهو يُساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية، خاصةً عند ممارسته خلال ساعات النهار.

6. يعزز وظيفة المناعة

المشي اليومي يُحسّن دوران الخلايا المناعية في الجسم، مما يُقوّي جهاز المناعة، ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

