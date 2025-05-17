شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير متوقعة قد تكون علامة تحذيرية لأنيميا نقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنيميا نقص الحديد من المشاكل الصحية الشائعة، وعادةً ما تكون أول الأعراض التي تتبادر إلى الذهن للأنيميا التعب، وشحوب الجلد، أو برودة اليدين والقدمين المتكررة ولكن هل تعلم أن التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين قد يكون أيضًا علامة تحذيرية؟.. قد يبدو هذا وكأنه علامة على وجود مشكلة عصبية أو ضعف في الدورة الدموية، إلا أن الخبراء يقولون إن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يصاحبه أحيانًا أعراض عصبية غير عادية، بما في ذلك التنميل، وفقا لموقع تايمز ناو.

كيف يؤثر نقص الحديد على الجهاز العصبي؟

الحديد معدن حيوي يلعب دورًا أساسيًا في نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

عند نقص الحديد، لا تستطيع خلايا الدم الحمراء نقل كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجتك، بما في ذلك دماغك وأعصابك.

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، يمكن أن يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى أعراض عصبية مثل الخدر والوخز، وحتى الدوخة أو صعوبة التركيز.

يحدث هذا لأن نقص الحديد يُقلل من إمداد الأعصاب الطرفية بالأكسجين.

في بعض الحالات، قد يبدأ المصابون بالشعور بوخز خفيف أو خدر خفيف، خاصةً في الأطراف مثل أصابع اليدين أو القدمين، هذه ليست العلامة الأكثر شيوعًا، ولكن لا ينبغي تجاهلها أبدًا.

مع مرور الوقت، إذا ظلت مستويات الحديد منخفضة، فقد تتفاقم هذه الأعراض.

في الحالات الشديدة، قد يؤدي نقص الحديد أيضًا إلى متلازمة تململ الساقين، وهي حالة مرتبطة بخلل في الأعصاب، وغالبًا ما تُشخَّص خطأً.

من هو المعرض للخطر؟

نقص الحديد أكثر شيوعًا مما يعتقد الكثيرون. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 30% من سكان العالم يعانون من فقر الدم، وأن السبب الأكثر شيوعًا هو نقص الحديد. وتشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر:

النساء اللاتي يعانين من نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية

النساء الحوامل

الأطفال والمراهقون في طفرات النمو

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة (مثل أمراض الكلى أو مرض التهاب الأمعاء)

النباتيون الذين قد يفتقرون إلى الحديد الغذائي

ما يمكنك فعله لتعزيز مستويات الحديد

إذا كنت تعاني من خدر أو وخز غير مبرر، فمن المهم استشارة الطبيب وطلب إجراء اختبار تعداد الدم الكامل (CBC) واختبار مستوى الفيريتين في المصل لتقييم حالة الحديد لديك.

إليك كيفية دعم مستويات الحديد في جسمك بشكل طبيعي ومن خلال المشورة الطبية:1. تناول الأطعمة الغنية بالحديد

هناك نوعان من الحديد:

يتم امتصاص الحديد الهيمي، الموجود في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بسهولة أكبر بواسطة الجسم.

يوجد الحديد غير الهيمي في المصادر النباتية مثل العدس والفاصوليا والتوفو والسبانخ والحبوب المدعمة.

يمكن أن يؤدي تناول الحديد غير الهيمي مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال أو الطماطم أو الفلفل الحلو إلى تحسين الامتصاص.

2. تجنب تناول حاصرات الحديد أثناء الوجبات

العفص (الموجود في الشاي والقهوة)، ومكملات الكالسيوم، والأطعمة الغنية بالألياف، قد تعيق امتصاص الحديد. حاول تناولها في وقت مختلف عن وقت وجباتك الغنية بالحديد.

3. فكر في المكملات الغذائية - ولكن فقط إذا وصفها الطبيب

مكملات الحديد قد يكون العلاج الذاتي فعالاً، لكن لا يُنصح به. قد يكون الإفراط في تناول الحديد ضاراً، خاصةً لمن يعانون من حالات صحية معينة.

قد لا يكون التنميل أو الوخز دائمًا ناتجًا عن وضعية سيئة أو ضغط على الأعصاب، بل قد يكون نداءً خفيًا من جسمك للحديد. إذا لاحظت أعراضًا غير عادية وشعرت بالتعب أو الضعف المستمر، فقد حان الوقت لفحص مستويات الحديد لديك. باتباع نظام غذائي صحي والحصول على الدعم الطبي، يُمكن الوقاية من نقص الحديد وعلاجه.

