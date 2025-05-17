شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. أعراض تتطلب المساعدة الطبية فورا والان مع تفاصيل الخبر

أي خلل في ضغط الدم قد يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة ومضاعفات خطيرة، وفي يوم التوعية به، يجب القاء الضوء على أكثر المضاعفات التي يسببها ارتفاع معدلاته، والتي يوضحها تقرير في موقع heart الطبي المعني بالأمراض القلبية والضغط:

1. أمراض الكلى وفشلها: فقد يؤدي إلى تلف الشرايين المحيطة بالكلى وتدهور وظائفها.

2. اضطرابات حادة بالنظر والإبصار: نتيجة توتر الأوعية الدموية وتلفها في العين.

3. النوبات القلبية: أشهر المضاعفات الخطيرة لضغط الدم نتيجة انسداد الشرايين ومنع تدفق الدم إلى عضلة القلب.

4. السكتات الدماغية: نتيجة انسداد أو تفجر الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين.

5. قصور القلب: نتيجة تضخم عضلة القلب وصعوبة ضخ الدم الكافي للجسم.

6. تصلب الشرايين: أحد أشهر المضاعفات الخطيرة للضغط.

7. الضعف الجنسي.

8. الإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية.

علامات الخطر في ارتفاع ضغط الدم

وهناك علامات ظاهرة لارتفاع ضغط الدم ويجب خلالها التعامل السريع وطلب المساعدة الطبية، فيكون ضغط الدم المرتفع تكون نسبته أعلى من 120/80 ملم زئبق، ولكن في حالات ارتفاع ضغط الدم الشديد قد يكون أعلى من 180/120 ملم زئبق، ويعاني المريض من بعض الأعراض الحادة المصاحبة:

1. آلام بالظهر واضحة.

2. خدر في الأطراف.

3. ضعف عام.

4. آلام بالصدر.

5. ضيق في التنفس.

6. تغيرات في الرؤية والإبصار.

7. صعوبات في التحدث.

8. ارتباك شديد.

9. دوار ودوخة.

10. تقيؤ.

هذه الأعراض الخطيرة تسمى نوبة ارتفاع ضغط الدم، يحتاج خلالها المريض لطلب المساعدة الطبية الفورية للتعامل مع هذا الارتفاع الحاد في نسبة الضغط، لتجنب المضاعفات الخطيرة له.