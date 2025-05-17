شكرا لقرائتكم خبر عن عملية زراعة شعر فاشلة تودي بحياة رجلين فى الهند.. اعرف عوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

توفي رجلان من كانبور فى الهند، بعد عملية زراعة شعر فاشلة أجراها طبيب هندي، مما أثار غضبًا واسعًا، ووفقًا للشرطة الهندية، عانى الرجلان، رغم عدم وجود صلة قرابة بينهما، من آثار جانبية مختلفة بعد العملية، مثل التهاب حاد وتورم في الوجه وألم شديد، وذلك بعد يوم واحد فقط، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية إجراء زراعة الشعر ومخاطرها، بحسب موقع تايمز ناو.

وقال الخبراء العدوى ربما تم اكتسابها أثناء العملية ولم يتم علاجها، مما أدى إلى تدهور سريع ومميت.

في مأساة مروعة، أثارت الحادثة غضبًا شعبيًا، وبدأت الشرطة تحقيقاتها في وفاة فينيت دوبي، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي قالت زوجته إنه أصيب بعدوى حادة بعد خضوعه لعملية زراعة شعر، مما تسبب في تورم شديد في الوجه وألم شديد، ووفاته بعد يوم واحد فقط من العملية.

وكانت الشرطة قد تقدمت بشكوى ضد العيادة بعد أن زُعم أن العدوى ربما اكتسبت أثناء العملية ولم يتم علاجها، مما أدى إلى تدهور سريع ومميت في حالة دوبي.

بعد وفاة دوبي، برزت حالة أخرى، وهي حالة مايانك كاتيار، الذي وردت تقارير عن وفاته أيضًا بعد خضوعه لعملية زراعة شعر في العيادة نفسها.

ووفقًا لشقيق مايانك، فقد خضع للعملية أواخر العام الماضي، وبعدها اشتكى من ألم شديد في الصدر وتورم في الوجه. ومع ذلك، ورغم استشارة الطبيب وتلقيه مسكنات الألم، ساءت حالته الصحية، وتوفي في اليوم التالي.

كيف تتم عملية زراعة الشعر؟

تُنقل جراحة زراعة الشعر الشعر إلى المناطق الصلعاء أو الخفيفة من فروة الرأس. تُعرف هذه الجراحة أيضًا باسم استعادة الشعر أو استبداله، وهي تُجرى عادةً لمن جربوا علاجات أخرى لتساقط الشعر. يُجري أطباء الجلدية أو جراحو التجميل عمليات زراعة الشعر.

لإجراء هذه العملية، يأخذ الأطباء طعومًا جلدية صغيرة من مناطق الجسم ذات الشعر الصحي. يُطلقون عليها اسم "موقع المتبرع"، وهي عادةً ما توجد في مؤخرة الرأس، حيث يكون الشعر أكثر كثافة. ثم ينقل الطبيب الطعوم إلى مناطق خالية من الشعر في فروة الرأس. بمجرد شفاء الجلد المزروع، من المفترض أن يستمر نمو الشعر.

يقوم الأطباء بإجراء الجراحة بعدة طرق، منها:

التطعيم

تقليل فروة الرأس

توسع الأنسجة

من هو المرشح لإجراء عملية زراعة الشعر؟

وفقا للخبراء، قد تكون مرشحًا لجراحة استبدال الشعر إذا كنت:

الذين يتمتعون بصحة جيدة

لديك توقعات واقعية بشأن نتائج استبدال الشعر

لا تزال لديك مناطق من نمو الشعر الكثيف على فروة رأسك

ما هي المخاطر والآثار الجانبية لعملية زراعة الشعر؟

يقول الأطباء أن مخاطر عملية زراعة الشعر تشبه أي عملية جراحية أخرى، والتي تشمل:

رد فعل تحسسي للتخدير

فقدان الدم المفرط

الطعوم أو اللوحات الفاشلة

عدوى شديدة.

فقدان الإحساس في فروة الرأس

ندبات

قد تكون هناك أيضًا آثار جانبية خطيرة لجراحة زراعة الشعر، وعادةً ما تكون مؤقتة. ومع ذلك، قد تواجه أيضًا المشاكل التالية في فروة رأسك، أو في منطقة المتبرع، أو في مكان الشعر الجديد:

قشرة أو جرب يمكن أن يتحول إلى دموي

حكة شديدة ومستمرة

فقدان الإحساس والخدر

ألم نابض

تورم

شد في فروة الرأس

متى يجب عليك رؤية طبيبك بعد الجراحة؟

وفقًا للخبراء، ستكون هناك زيارات متابعة عديدة لطبيبك بعد انتهاء الجراحة للتأكد من شفاء فروة رأسك بشكل جيد. مع ذلك، يمكنك زيارة قسم الطوارئ أو الاتصال بمقدم الرعاية الصحية فورًا إذا واجهت أيًا من المشاكل التالية:

حمى لا تهدأ

نزيف مفرط من فروة رأسك

احمرار شديد أو ألم في فروة رأسك

علامات العدوى، مثل خروج صديد أخضر أو أصفر من الجروح الموجودة في فروة رأسك

تورم والتهاب فى وجهك

