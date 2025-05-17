شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التوعية بضغط الدم.. لماذا يجب التحقق من نشرات المكملات الغذائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعانى نحو 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، والذى يحدث عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية عالية جدًا، ويُعد ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي لمشاكل القلب الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفى يوم التوعية بارتفاع ضغط الدم اليوم السبت، يُعد تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية أمرًا بالغ الأهمية لمن يُعانون من هذه الحالة، ومع ذلك، قد تتداخل بعض المكملات الغذائية مع ضبط ضغط الدم، مما قد يُفاقم الحالة، لذلك من المهم التحقق جيدًا من نشرات هذه الأدوية قبل تناولها، وإليك 5 مكملات غذائية يجب عليك تجنبها إذا كنت تُعاني من ارتفاع ضغط الدم.

مستخلص البرتقال المر

قد لا يكون مستخلص البرتقال المر، وهو مكمل غذائي يستخدم لإنقاص الوزن وتحسين الأداء الرياضي، مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على السينفرين، وهو مركب مشابه للإيفيدرين، ويعمل كمنشط، وقد يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم على وجه الخصوص، وقد يزيد هذا المكمل الغذائي من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

جذر عرق السوس

جذر عرق السوس، والذي يستخدم عادة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي أو كمحلى، هو مكمل آخر يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الابتعاد عنه، حيث يحتوي هذا المكمل الغذائي على عرق السوس، وهو مركب قد يرفع ضغط الدم، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2017، يُقلل عرق السوس من مستويات البوتاسيوم ويزيد من احتباس الصوديوم في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حتى الكميات الصغيرة منه في الشاي أو المكملات الغذائية قد تُشكل خطرًا.

المكملات الغذائية التي تحتوي على الكافيين

يجب على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم تجنب الكافيين، ولا يقتصر الكافيين على تناول قهوتك الصباحية أو الشاي، بل إنه مكون شائع في العديد من المكملات الغذائية المعززة للطاقة، ويمكن أن تسبب هذه المكملات ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، وعلى الرغم من أن الزيادة تبلغ حوالي 2 مم زئبق، والتي قد تبدو صغيرة، إلا أنها قد تكون كبيرة للأشخاص المعرضين للخطر بالفعل.

لذلك يعد التحقق من ملصقات أو نشرات المكملات الغذائية أمرًا بالغ الأهمية، لأنه قد يعرض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لخطر أكبر، وبالإضافة إلى المكملات الغذائية، يمكن العثور على الكافيين أيضًا في المشروبات الغازية والشوكولاتة وبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مسكنات الألم وعلاجات البرد، وقد تمر هذه المصادر الخفية للكافيين دون أن يلاحظها أحد، حيث أن الكافيين يُضيق الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث يؤثر الكافيين من خلال التفاعل مع مستقبلات مختلفة في الدماغ.

يوهيمبين

اليوهمبي هو مُستخلص من لحاء شجرة أفريقية، يساعد فى فقدان الوزن وغيرها، ومع ذلك فهو يعمل كمنشط قد يرفع ضغط الدم ويزيد من معدل ضربات القلب، لذلك لا تُعد مكملات اليوهمبي الغذائية مثالية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث يُمكن لهذا المُركب أن يُزيد من ضغط الدم عن طريق رفع مستويات هرمون وناقل عصبي يُسمى النورإبينفرين، وعندما ترتفع مستوياته يتسبب في تضييق الأوعية الدموية، مما يُعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

الإيفيدرا

كان الإيفيدرا شائعًا في السابق ضمن مكملات إنقاص الوزن، وهو منبه قد يرفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، وقد حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإيفيدرا عام 2004 بسبب مخاطره على القلب والأوعية الدموية، ولكنه لا يزال يُستخدم في بعض المنتجات العشبية التي تُسوق كمعززات طاقة طبيعية.

وتعمل قلويدات الإيفيدرين الموجودة فيه كمنبه قوي، وترتبط بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحتى الموت المفاجئ، وعلى الرغم من حظره في المكملات الغذائية، إلا أن مكونه النشط، الإيفيدرين، لا يزال موجودًا في بعض أدوية الربو والحساسية، لذلك من الضروري مراجعة نشرات الأدوية واستشارة الطبيب قبل البدء بتناول أي مكمل غذائي، خاصة إذا كنت مريضًا بضغط الدم، فقد تتفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية وتؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، وقد يصف لك طبيبك المكملات الغذائية التي تحتاجها وفقًا لحالتك الصحية وحسب عمرك لتفادى أي ضرر.