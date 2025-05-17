شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه لكمية الملح فى طعامك.. الصحة العالمية تحذر: موجود باللحوم المصنعة والصلصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الملح أحد أهم مسببات ارتفاع ضغط الدم، وخلال أسبوع التوعية بالملح، هناك بعض الخرافات المتعلقة بالملح، وتقدم منظمة الصحة العالمية أهم الخرافات التى ارتبطت بتناول الملح.. تعرف عليها.

1. الخرافة الأولى: إن الملح المضاف أثناء الطهي هو المصدر الرئيسى للملح في طعامنا، و الحقيقة انه يأتي معظم الملح في نظامنا الغذائي من الأطعمة المُصنَّعة مثل:

اللحوم المصنعة، و المكرونة سريعة التحضير، الجبن الصلصات مثل صلصة الصويا، بعض منتجات الخبز والحبوب

وتنصح المنظمة: انتبه لكمية الملح التي تتناولها.

2. الخرافة الثانية: ملح البحر أفضل من الملح المصنّع لأنه "طبيعي"، و الحقيقة إن الملح سواء طبيعي أو مصنّع، فان كل الملح يحتوي على الصوديوم الذي يزيد من ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يكون تناول الملح الموصى به للبالغين أقل من 5 جم فى اليوم أى أقل من ملعقة صغيرة فقط.

3. الخرافة الثالثة: في الأيام الحارة والرطبة، تحتاج إلى زيادة كمية الملح التي تتناولها لتعويض الملح المفقود من خلال العَرَق، و الحقيقة: إن الملح المفقود من خلال العرق يكون قليلًا، والأكثر أهمية من ذلك هو تعويض المياه المفقودة.