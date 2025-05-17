شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. الصحة العالمية تقدم أهم الأعراض وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم يوم 17 مايو من كل عام، للتوعية بمخاطر المرض والوقاية من حدوثه، موضحة، أن ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا 140/90 مليمتر زئبق أو أكثر)، وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يُعالَج.

وأضافت المنظمة، إنه يطلَق عليه اسم "القاتل الصامت"، لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع_ضغط_الدم قد لا يشعرون بأعراض، والطريقة الوحيدة لمعرفة ارتفاع ضغط الدم هي قياسه.

ويمكن أن يسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدم أعراضًا مثل:

- الصداع الشديد، وعدم وضوح الرؤية، وألم في الصدر، وصعوبة في التنفس، ودوخة

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

الشيخوخة أو التقدم فى السن، والعوامل الوراثية، زيادة الوزن أو السمنة، و الخمول البدني، النظام الغذائي غير الصحي (الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون، أو الذي تقل فيه الفواكه والخضروات، أو كلا الأمرين)، تعاطي التبغ.