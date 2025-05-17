شكرا لقرائتكم خبر عن الجو حر.. نصائح غذائية للحفاظ على رطوبة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة من المهم جدًا أن نأخذ في اعتبارنا مجموعة من الاعتبارات من أجل الوقاية من المشكلات التي قد يسببها الطقس الحار مثل الجفاف وضربة الشمس والإجهاد الحرارى وغيرها، وللحفاظ على انتعاشنا ونشاطنا وصحتنا خلال هذه الأيام الحارة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف أيضًا من الضروري التركيز على ما نأكله ونشربه لتجنب الجفاف والإرهاق، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يتفاعل جسم الإنسان بشكل كبير مع الحرارة، حيث نفقد كمية أكبر من الماء عن طريق التعرق، ويميل جهازنا الهضمي إلى الخمول، لذلك من المهم تجنب أطعمة مثل الأطعمة الدسمة أو الدهنية أو الحارة لأنها تزعج جهازنا الهضمى، مما يؤدي إلى أعراض غير مرغوب فيها مثل الجفاف والانتفاخ والإرهاق.

فيما يلى.. النظام الغذائي المناسب لفصل الصيف والطقس الحار .. ما يلى:

أطعمة خفيفة وسهلة الهضم

تحتوي على نسبة عالية من الماء

غنية بالفيتامينات والمعادن

المساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم

لذلك فإن تناول الأطعمة المبردة والمشروبات المنعشة يمكن أن يعزز رطوبتك في الطقس الحار ويعزز مستويات الطاقة لديك.

فيما يلى.. نصائح غذائية للحفاظ على رطوبتك وبرودة جسمك في الموجة الحارة:

ابق رطبًا: حاول شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

تناول وجبات أصغر حجمًا: فالوجبات الكبيرة قد تُرهق جهازك الهضمي، ويُفضل تناول وجبات صغيرة وخفيفة.

الحد من تناول الأطعمة المقلية: فالأطعمة الزيتية يمكن أن تسبب عسر الهضم وارتفاع درجة حرارة جسمك.

التركيز على الأطعمة النيئة: مثل السلطات والفواكه النيئة فهى غنية بمحتواها من الماء والعناصر الغذائية.

التقليل من التوابل: حيث أن تناول الكثير من التوابل يمكن أن يرفع حرارة الجسم.

اختر الأطعمة الموسمية: مثل الفواكه والخضراوات الصيفية لمساعدتنا فىى التغلب على الحرارة.

استخدم المُحليات الطبيعية: بدلاً من السكر المكرر، اختر العسل في تحلية مشروباتك.