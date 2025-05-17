شكرا لقرائتكم خبر عن داخلين على امتحانات أخر السنة.. 10 خطوات لتخلص طفلك من التوتر أثناء المذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية موسم الامتحانات، يبدأ القلق والتوتر في التسلل إلى أجواء البيوت، خاصة عند الأطفال، وتزداد الضغوط النفسية مع توقعات الأهل، وكثرة المواد، والخوف من الفشل، لكن الأمهات والآباء يمكنهم تحويل هذه الفترة إلى مرحلة هادئة ومحفزة إذا تم التعامل معها بذكاء ووعي نفسي.

ويقدم هذا التقرير في السطور التالية 10 خطوات فعالة تساعدك على تخليص طفلك من التوتر قبل وأثناء الامتحانات:

10 خطوات لتقليل توتر طفلك قبل الامتحان:

1. نظّم جدول مذاكرة واقعي فيه فترات راحة كافية.

2. شجّع طفلك بالكلام الإيجابي بدلًا من الضغط أو المقارنة.

3. وفّر له بيئة هادئة خالية من الضوضاء أو المشتتات.

4. قلّل من استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء المذاكرة.

5. قدّم وجبات خفيفة وصحية تدعم التركيز والطاقة.

6. خصص وقتًا للنوم الجيد على الأقل 8 ساعات يوميًا.

7. تدرّبوا معًا على نماذج امتحانات لتعزيز الثقة.

8. علمه تمارين تنفس بسيطة لتخفيف التوتر وقت الامتحان.

9. اجعل يوم الامتحان يبدأ بهدوء ودون توبيخ أو استعجال.

10. ذكّره أن النجاح لا يُقاس بدرجة فقط* بل بالاجتهاد.